Identificado el hombre que pintó "rata contagiosa" en el coche de una sanitaria

Los Mossos d'Esquadra, según informa El Nacional, han identificado al hombre que pintó "rata contagiosa", en referencia a la pandemia de coronavirus, en la chapa del coche de la ginecóloga Silvina Bonino, de Barcelona. Además, el hombre también le habría pinchado dos ruedas del vehículo. En unas declaraciones a la Agencia EFE, la doctora Bonino apuntaba a la posibilidad de que el autor del acto vandálico pudiera haber sido un vecino y, según las informaciones que maneja la policía, la médico estaría en lo cierto.

La doctora se dirigía a su lugar de trabajo, en un centro de la zona alta de Barcelona, cuando al bajar al parking de su edificio de se encontró con la pintada en un lateral del coche. Para poder llegar al centro donde trabaja, tuvo que pedirles el coche a sus padres.

"Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza para recibir este ataque", declaró la doctora. Después de hacer unas fotos de la pintada, la médico volvió a su domicilio "muy alterada", y le explicó lo que había pasado a su marido, de origen chino y residente en España desde hace años.

El resto de sus vecinos expresaron su apoyo a la ginecóloga a través de notas colgadas en las paredes del aparcamiento de la comunidad.