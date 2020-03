Iglesias, sobre Robles: "Me emocionó su preocupación por las personas sin hogar"

Pablo Iglesias no se esperaba que el Ministerio de Defensa pensara en las personas sin hogar y su situación en medio de la crisis del coronavirus. Así lo ha manifestado el propio vicepresidente segundo del Gobierno, que ha elogiado a su compañera, la ministra Margarita Robles, por incluir en el plan de atención que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas a quienes no disponen de una vivienda para resguardarse y evitar un posible contagio. Por eso, el titular de Derechos Sociales ha aprovechado para hacer un agradecimiento a la titular de Defensa y a todo el Ejército.

"Quiero agradecer a la ministra de Defensa por su gran disposición y por su compromiso. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones fuera la situación de las personas sin hogar", ha señalado Iglesias, que ha añadido que ver esta disposición de Robles "me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado". Un reconocimiento que ha extendido "a todo su equipo y el trabajo conjunto que están realizando las Fuerzas Armadas con los profesionales de los servicios sociales".

En su comparecencia pública en Moncloa, donde ha estado acompañado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Iglesias ha repasado la acción del Gobierno de coalición para intentar mitigar los efectos del Covid-19 sobre la sociedad, el empleo y la economía. El vicepresidente ha instado a "aprender de los errores de 2008", en referencia al inicio de la crisis económica que empezó hace más de 10 años y a las medidas de austeridad que se aplicaron en Europa. Por eso ha celebrado el paquete económico de 200.000 millones que anunció el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para proteger a trabajadores, empresas y al conjunto del Estado de la grave crisis que ya está provocando la pandemia.

Iglesias también ha repasado otros asuntos por los que le han preguntado los periodistas, como las disputas internas en el Consejo de Ministros por las medidas sobre la economía o las críticas de Unidas Podemos a la monarquía por la renuncia de Felipe VI a la herencia de Juan Carlos I. Sobre el primer asunto, el titular de Derechos Sociales ha señalado que las disputas que trascendieron de las reuniones del Ejecutivo, sobre todo entre él y la vicepresidenta Nadia Calviño, son normales porque "siempre hay un debate, más en una situación como esta". Además, ha recordado que las deliberaciones "son secretas" y que "todos los ministros nos hacemos corresponsables de las decisiones que se toman".

En cuanto a las críticas de Unidas Podemos a la Familia Real, con varios de sus dirigentes animando a participar en las caceroladas contra la monarquía durante el mensaje del Rey de este miércoles, Iglesias se ha limitado a señalar que hay "libertad de expresión". "Y este Gobierno va a defender siempre ese derecho", ha apuntado.

Agradecimiento a Sanidad

El vicepresidente también ha agradecido su trabajo al ministro de Sanidad, que además ha anunciado una transferencia de 210 millones de euros para que las comunidades puedan abastecerse de material sanitario. Esta medida está pensada para reforzar el abastecimiento propio de las autonomías, aunque Illa ha señalado que su departamento va a impulsar un nuevo plan para reforzar el material y los recursos disponibles contra el Covid-19 de todo el Estado. A lo que se suma una orden para respaldar a las residencias de ancianos, que ya son uno de los focos principales de contagio.

Illa también ha admitido en la comparecencia que vienen "días muy duros" que estarán marcados por un aumento exponencial de los casos por Covid-19. Lo que se explica, según el ministro, porque "nos estamos acercando al pico de contagios", al que habrá que "doblegar cuando llegue ese momento". Además, el titular de Sanidad ha rechazado las acusaciones de la Comunidad de Madrid de retener mascarillas y no entregárselas a su Consejería de Sanidad y a los hospitales de la región. "No hay requisición de ningún tipo ni paralización en aduana", ha dicho, a la vez que ha rechazado confrontar con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al declarar que "no voy a entrar en una discusión con nadie. El virus lo vamos a parar juntos".