Igualada se blinda frente al virus: un hospital de campaña en el polideportivo

El alcalde de Igualada, Marc Castells, anuncia un plan de choque para blindar la ciudad ante la eclosión del Covid-19. Castells ha informado este viernes de la inminente activación de las obras para ultimar la puesta en marcha de una residencia sanitarizada -la antigua mutua igualadina- por si fuera necesario así como la adaptación del complejo deportivo Les Comes como posible hospital de campaña para acoger a los contagiados de la región barcelonesa.

En rueda de prensa, Castells ha explicado que las obras de la residencia se frenaron11 en su momento dado que todos los que trabajaban en ella residían fuera de la ciudad, pero consideraron importante terminarla lo antes posible en aras de la "prevención" con la que quieren actuar. Con la previsión de abrirla el 10 de abril, la residencia puede albergar 90 camas, una cifra ampliable, y puede hacer función de residencia sanitarizada.

El responsable de Protección Civil del ayuntamiento de Igualada, Josep Boix, ha explicado que convertirán la pista de básquet del pabellón en zona hospitalaria, y que el resto del espacio se utilizará para la entrada y salida de profesionales y mercaderías. La pista de básquet, que tiene calefacción radiante, se puede dividir en tres espacios diferentes y puede albergar un centenar de camas, cifra ampliable, y se están habilitando los puntos de luz, las zonas wifi y por dónde entrarán los profesionales, las mercancías, los servicios de limpieza y de alimentación, entre otros.

"Esperamos no tener que utilizarla"; ha recalcado Castells, pese a advertir de que, dado de que llegan entre 20 y 30 casos diarios al Hospital de Igualada, puede que no puedan atender a todos los ciudadanos que requieran tratamiento contra el coronavirus. En relación al complejo deportivo Les Comes, este viernes han empezado las obras para convertirlo en un hospital de campaña con el asesoramiento de Médicos sin Fronteras y otras entidades del ámbito de la salud y de los cuerpos de emergencias, y prevén que esté operativo a partir del lunes.

No pedirán ayuda al Ejército... por ahora

Pese a que la Conca d'Ôdena tiene uno de los índices de mortalidad más alto por el coronavirus, Castells ha asegurado que no contemplan en estos momentos pedir la ayuda del ejército español, y ha pedido ayuda al Govern: "No se puede entender que la Conca d'Òdena, con 70.000 habitantes, tenga un índice tan alto de mortalidad y nadie nos venga a hacer estos test rápidos inmediamente. Es inadmisible".

Tras recordar que hace 16 situación que están confinados, ha exigido al Govern que se ponga "las pilas porque la gente no puede tener la sensación de que se les ha encerrado y se ha tirado la llave".

Aunque es consciente de que hay muchas problemáticas, ha advertido de la gravedad de la situación en la Conca d'Ôdena, y por ello ha pedido que parte de los tests rápidos que lleguen se destinen a la zona: "No pido que se hagan a la vez a toda la población, pero si llegan 50.000, se destinen 20.000 en un primer momento a nuestro territorio y a la gente más vulnerable".