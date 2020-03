Los madrileños digieren la cuarentena: "No sé si mañana podremos trabajar"

"Por ahora seguimos abiertos pero no sabemos hasta cuándo". Una peluquera del distrito de La Latina le gritaba así esta mañana a un conocido al otro lado de la calle. Viste una bata blanca y una mascarilla. La mujer asegura que "han venido algunos clientes, pero no queremos coger citas más allá de un día porque no sabemos qué va a pasar mañana". Las palabras de la profesional se mezclaban con el rumor de la calle: contagio, coronavirus, epidemia... las palabras más sonadas de este jueves. Poco después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recortaba la incertidumbre y daba un paso más: el Gobierno regional va a decretar el cierre de los locales de hostelería del territorio regional.

La sombra de la cuarentena cayó sobre los madrileños ya el pasado lunes, cuando se congeló la actividad educativa. La medida no ha sido del todo comprendida por los ciudadanos. Varias madres de usera, reunidas en un parque donde jugaban sus hijos, comentaban a La Información que "nos dicen que no llevemos a los niños con los abuelos, pero si esto se alarga tendré que volver a trabajar y entonces ¿qué hago con ellos?". Este jueves, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en el marco de una batería de 200 medidas de contención, recomendó vaciar terrazas y parques. Las primeras dejaran, por un tiempo, de formar parte de la fotografía habitual de la región.

Mucho más al norte de la capital, en la Plaza Manuel Becerra, los hosteleros cerraban sus terrazas este mediodía. "Ayer no estaban tan llenas como es habitual, pero sí que había gente", comenta a La Información una vecina tras decretarse el cierre. El dueño de un Kebab de la zona, asegura que tiene "miedo", no tanto por el cierre sino por "la incertidumbre sobre cuánto se va a prolongar esta situación": "Por ahora solo nos ha llegado un comunicado que decía que teníamos que cerrar terrazas... pero ¿y después?". El desalojo de una de las terrazas cerca del metro de Menéndez Pelayo, ha pillado por sorpresa a varios ciudadanos apostados en sus sillas. Mientras los policías 'levantaban' a todos ellos, una señora mayor gritaba a los clientes desde su balcón: "¡Cabrones, meteos en vuestra casa y protegednos a todos!".

De vuelta al sur de la capital, el escaso tránsito en el transporte público anunciaba que la vida de los madrileños hace días que salió de la normalidad. "Nunca había visto el metro tan vacío". Las declaraciones del personal de seguridad de este transporte público dan fe de que los ciudadanos han asimilado las directrices de las autoridades sanitarias. Sobre las 10:00 horas de la mañana, en hora punta, -"cuando los vagones van hasta arriba"- apenas dos personas esperaban en el andén de Alto de Extremadura.

Los bares que se anticiparon al cerrojazo

Todo se ha acelerado en las últimas 24 horas. En una jornada, el territorio madrileño ha sufrido un repunte del brote que ya deja 2.000 contagios. A última tarde del jueves, las terrazas del barrio de Puerta del Ángel bullían de gente. Con la normalidad de un dia cualquiera, los madrileños debatían y reían, picoteando aceitunas del plato común. Hoy, los hosteleros amontonaban las sillas y barrían el suelo en pleno momento del aperitivo.

Frente a aquellos locales que han mantenido la 'normalidad' hasta el último momento, desde el jueves fueron muchos los hosteleros que se adelantaron al cerrojazo. "Juntos podemos acabar con este bicho", alentaban desde la dirección del BabyBull, uno de los locales más populares del universitario barrio de Moncloa. Su dueño anunciaba así el cierre del establecimeinto "a pesar de no estar obligados aún a ello", y animaba a otros locales a hacer lo mismo. Lo mismo ocurría con el emblemático Café de París, cerca del metro Alonso Martínez, quien se hizo eco del reto que han lanzado los sanitarios madrileños para concienciar a los ciudadanos frente a la pandemia bajo el hastag #YoMeQuedoEnCasa.

"Seguirán haciendo acopio hasta que se queden sin hueco"

La situación en las tiendas de alimentación, por el momento las únicas que cuentan con la seguridad de una continuidad, dista mucho de la que viven los bares. "¿Hasta cuándo va durar esto?", lamenta una cajera de un supermercado de Principe Pío a este diario. La trabajadora relata cómo han sido sus últimos días: "Está siendo una verdadera locura, un sinsentido, la gente se lo lleva todo... y parece que seguirán así hasta que se queden sin hueco en casa". Una cola infinita espera para pasar por caja. No se ve un carrito sin papel higiénico.