Ayuso prevé un "repunte elevado" de contagios este fin de semana en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que espera que los contagios se disparen este fin de semana en la comunidad. Además, ha pedido que las poblaciones de riesgo extremen precauciones para evitar la expansión del Covid-19. "Hoy quiero pedir a las personas mayores o quienes tengan patologías previas tomen todas las medidas necesarias" para evitar contraer el virus.

Además, la presidenta ha confirmado que Madrid presentará este jueves un plan sanitario para los 102 hospitales que hay en la región. Este contempla, entre otras medidas, duplicar el número de camas con el fin de atender un repunte de pacientes afectados por el coronavirus. Ayuso ha anunciado en un vídeo remitido a los medios de comunicación este plan sanitario, que trata de abordar la expansión del brote en la región, donde ya hay 31 fallecidos y 1.024 contagios, casi la mitad de los 2.152 confirmados en España.

"Los técnicos sanitarios calculan que lo peor de la propagación del virus ocurrirá en las próximas tres semanas, por eso vamos a presentar este plan", ha dicho.

Sin embargo, la presidenta ha sostenido que "Madrid no se va a cerrar" o por lo menos no lo harán desde el Gobierno regional y ha pedido que no se difundan ese tipo de bulos. "Si el Gobierno de España quiere o sopesa hacerlo, que lo explique, pero no podemos dejar correr esas información que están perjudicando gravemente a la economía y que también causan estupor a los ciudadanos que no saben a que atenerse", ha remachado.

En este sentido, la dirigente madrileña ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha defendido que la región está "en las mejores manos, bajo el cuidado de los mejores profesionales sanitarios". "La vida es lo primero", ha incidido.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha manifestado que lo que hay que hacer es trasladar "mensajes rotundos y claros". Por ello, ha reiterado que "no está contemplado ahora mismo" cerrar la autonomía, pero sí salvaguardar a los mayores y personas que están en mayor riesgo.