¿Miedo al virus? Casi 168.000 mayores hacen las maletas destino al balneario

La generación más afectada por la pandemia ha vuelto a demostrar que hay vida más allá del miedo. Ni el recuerdo de un país colapsado, ni los tambores de una nueva oleada de la Covid en otoño han logrado frenar el 'Programa de Termalismo' del Imserso para la temporada 2020. A las puertas del verano, al menos 167.899 pensionistas de toda España siguen aguardando el 'apto' de la organización, un pistoletazo de salida que les servirá para hacer las maletas y poner rumbo al balneario. La cifra, facilitada a La Información desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, no es baladí. Los mayores que aún esperan viajar a estos destinos termales representan más de un 80% del total de las plazas ofertadas.

Cada año, el programa es una de las noticias más esperadas para este grupo de edad. Según los registros del ministerio para la convocatoria de 2018, más de la mitad de los solicitantes formaban parte del rango de edad entre los 65 y los 75 años. El 14 de diciembre de 2019, el BOE volvió a hacer oficial la resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), por la que, anualmente, se convocan las plazas y se especifican los turnos, los destinos y el precio de las salidas de los pensionistas hacia los balnearios de toda España. Solo dos meses después, el nuevo coronavirus aterrizaría en España y pondría en jaque al esperado programa... y a todos sus potenciales usuarios.

La última convocatoria lanzó 208.500 plazas y, en un primer momento, el programa tenía que haberse desarrollado entre los meses de febrero y de diciembre de este año. La vida se congeló con la eclosión del SARS CoV-2 dentro de las fronteras nacionales y, esta iniciativa histórica, quedó paralizada por primera vez desde su arranque en el año 1989. Según fuentes del ministerio, este martes la maquinaria del Imserso volvió a funcionar, aunque no en todo su esplendor. "Sobre la vuelta de los viajes no hay nada decidido todavía, lo que puede ponerse en marcha en breves es el programa de termalismo", apuntaron desde el ministerio a este diario al comienzo de la semana. Los balnearios han sido la excepción, todo un respiro para una generación hambrienta de buenas noticias.

Peticiones desde el epicentro: Madrid y Cataluña lideran la lista

Madrid y Cataluña, epicentros del brote en el país, concentran la mayor parte de los solicitantes, con Andalucía a la zaga. Así, las cifras oficiales, a fecha del 23 de junio, contabilizan 33.976 peticiones madrileñas, 26.187 catalanas y 22.732 andaluzas. Estas tres regiones junto con Castilla y León, que aún mantiene 10.938 candidatos para el programa termal, han sufrido con enorme dureza la tragedia de las residencias. Solo en los centros de mayores, ta y como apunta el balance de las CCAA, se han registrado casi 17.000 fallecimientos. En toda España, las cuentas oficiales cifran en 28.325 los decesos.

La red de solicitudes se extiende por todo el mapa. Los registros de la cartera que lidera Pablo Iglesias clasifican, en orden descendente, las solicitudes de la Comunidad Valenciana (18.367), Galicia (13.299), Aragón (7.967), Castilla-La Mancha (7.714), País Vasco (6.843), Extremadura (6.407), Asturias (4.639), Murcia (2.534), Navarra (1.838), Cantabria (1.442), La Rioja (1.034), y los archipiélagos de Canarias (959) y Baleares (783). Las dos ciudades autónomas, Ceuta (101) y Melilla (31), cierran la clasificación. Aparte hay que contar a los solicitantes españoles que residen en el extranjero y que ya ascienden a 108.

Algunos solicitantes podrían no pisar los balnearios

No todas las plazas son iguales. "Los turnos podrán tener una duración de 12 días (once pernoctaciones) o de 10 días (nueve pernoctaciones) cada uno", reza el BOE. En lo que no hay distinción es en el régimen de la estancia: todas ellas incluyen pensión completa, "desde las doce horas del día de llegada hasta las doce horas del día de salida". Las cifras que aporta el Ministerio no implican que todos los solicitantes lleguen a pisar el balneario. Algunas de estas solicitudes se emitieron antes de que comenzase la crisis sanitaria. De hecho, el plazo para pedir plaza en los turnos de febrero a agosto, ambos inclusive, finalizó el pasado 10 de enero. Desde el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, no se ha producido viaje alguno. Más allá del 10 de enero, una segunda tanda de solicitantes podían aplicar hasta el 14 de mayo y entrar a la Lista de Espera de Plazas.

La balanza del miedo determinará si el total de solicitudes crece o decrece. El programa abre la puerta a los beneficios de los tratamientos termales a pensionistas que, de otra forma, podrían no estar en condiciones de costeárselo. Gracias a la financiación del organismo, el usuario paga como un máximo 471,80 euros. El presupuesto destinado al programa rondó, en el año 2018, los 30 millones de euros. Sobra decir que la supervivencia del programa será determinante para más de un centenar de balnearios que participan en el proyecto. Si la iniciativa encalla, estos establecimientos se enfrentarán a más palos en las ruedas para salvar una temporada que se avecina tormentosa.