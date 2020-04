Médicos trabajan sin contrato en clínicas privadas tras ser reclamados por el virus

Manuel (nombre ficticio) es cirujano y trabaja para la sanidad privada en Madrid. Cuando estalló la pandemia de coronavirus, continuó con su especialidad a pesar de que tanto el Gobierno central como el autonómico reclamaban la incorporación de todos los sanitarios posibles a los hospitales que empezaban a estar colapsados. Finalmente, y a la vez que tenía que cerrar su clínica debido a que nadie acudía, un hospital privado con el que colaboraba viendo pacientes le ofreció incorporarse por el Covid-19. Pero sin que hubiera un contrato de por medio. Desde entonces, ha estado trabajando sin cobrar nada, ya que no se le ha ofrecido ningún contrato. Esta es la situación que viven numerosos profesionales de la medicina, que están expuestos en los hospitales que no son públicos sin que, por ahora, se haya formalizado su situación laboral. Lo que sucede mientras tienen que seguir pagando, por ejemplo, su cuota de autónomos.

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid es el órgano que se ha prestado a aglutinar las denuncias de este colectivo, del que forman parte al menos 9.000 doctores y doctoras solo en la Comunidad de Madrid. Según la denuncia que han realizado públicamente, no existe "ningún tipo de contrato" que garantice una retribución por su trabajo ni medidas de "protección laboral y profesional en caso de infección". Algo que afecta a un sector esencial en estos momentos y que se explica con ese limbo laboral en el que se encuentran, que supone que muchos de ellos no paren de trabajar incluso cuando no tienen una vinculación contractual con nadie. De hecho, han sido los propios médicos los que han tenido que llamar la atención a su 'empleador' para que revisen esta anomalía.

La situación mas común es la de un médico autónomo que tiene su propia consulta y que colabora con un hospital privado en el que pasa consulta a varios pacientes. Debido al estado de alarma y a que las autonomías pueden disponer de estos centros para atender a enfermos de Covid-19, la dirección de los mismos le pide a esos profesionales que se incorporen a su día a día. El motivo es que no tienen el suficiente personal fijo para hacer frente a los numerosos contagiados a los que curar. Una oferta que no lleva incluido un contrato laboral, que es el que protegería a ese médico ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, frente a un contagio. Ni siquiera hay una promesa de pago o una remuneración plasmada en un documento oficial.

Sin cobertura de ningún tipo

Según las fuentes consultadas, esto está ocurriendo en varios hospitales privados madrileños, que además es la región con más afectados y fallecidos. Pocos días después de que se declarara la pandemia y tras verse obligados a ceder sus instalaciones a la sanidad pública, dichos centros reclamaron a muchos doctores que desarrollaban parte de su labor como autónomos o en sus propias instalaciones que se incorporaran. "Fue un SOS, ya fuera para urgencias o para atender a los de planta. Pero no se planteó ninguna retribución, ni contrato, ni seguro. Y nosotros asumimos que veremos pacientes, pero la empresa no valoró el riesgo al que nos exponíamos ni qué pasaría si nos infectamos", explica Manuel, que recuerda que esto suponía "que nadie se hiciera cargo de nuestra baja si llegáramos a infectarnos".

"El principal problema es ese. Se les propone que trabajen allí, pero sin ninguna cobertura. Si soy dermatólogo, mi seguro me cubre todo lo relacionado con ese área. Pero si me pongo a trabajar con enfermos de coronavirus, automáticamente no tengo cobertura", señala Pablo Lázaro, vocal del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Para el doctor Lázaro, esta denuncia que hacen es "especialmente grave" ya que "esos hospitales privados que no pagan, o pagan poquito a los que llaman voluntarios, van a recibir dinero público por el convenio con la Comunidad de Madrid que han firmado". Algo que, según apunta, se solucionaría "con un simple contrato de obra y servicio, que es el que cubriría riesgos laborales, la baja... Es lo que daría cierta cobertura si hay un contagio grave". "Si uno de estos compañeros se contagia y tiene una convalecencia, ¿quién les daría cobertura económica?", añade el galeno.

Las fuentes del sector consultadas resaltan que hay sanitarios del sector privado que siguen sin saber si tendrán contrato o si cobrarán algo cuando todo esto acabe tras al menos tres semanas dedicados a las víctimas de Covid-19. Entre los casos particulares está el del propio Manuel, que tuvo que llamar la atención a los responsables del hospital en el que colabora sobre sus retribuciones. "Les preguntamos qué pasaba con esto. Y nos dijeron que no se lo habían planteado. Después, tardaron días en responderme que sí iban a pagarme por estos días", cuenta a esta redacción, pero aclara que es "mi caso particular. Es algo que he negociado personalmente. No es la norma por el momento". "Somos médicos que trabajamos sin cobrar. Normal no sería de por sí. Pero con una pandemia, menos", incide este profesional.

Llamamiento a la Comunidad de Madrid

Desde el Colegio madrileño han hecho un llamamiento a la Comunidad de Madrid para que a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) haga un listado de clínicas en el que haya médicos atendiendo a enfermos de Covid-19 que no tengan regularizada su vinculación laboral. "La Comunidad es plenipotenciaria en todo lo que tenga que ver con la sanidad porque tiene las competencias transferidas", recuerda Pablo Lázaro, que asegura que "no tenemos ni un dato oficial de cuántas camas o cuantas UCI se están utilizando en estos hospitales". La otra petición de la institución oficial es que estos centros formalicen los contratos e incluyan "pólizas de responsabilidad civil profesional de tal forma que los profesionales no queden desprotegidos al prestar sus servicios fuera del ámbito de sus respectivas especialidades".

Otra denuncia relacionada con lo anterior es lo ocurrido con las clínicas privadas en sí. Aunque estas pueden seguir abiertas en base al estado de alarma, la mayoría han cerrado debido a que nadie acude a que sus doctores le hagan un chequeo. Por tanto, hay profesionales que no pueden trabajar y están sin ingresos, y otros están ejerciendo de "voluntarios" sin saber si cobrarán. A lo que se suma que, según la institución, no contar con vinculación laboral implica que no se hagan pruebas PCR a estos profesionales que tratan con contagiados.

Este medio ha preguntado a la Comunidad de Madrid por estas denuncias del Colegio Oficial, debido a que es la administración con las competencias sanitarias y la que tiene ahora bajo su cargo a los hospitales privados que tratan a pacientes derivados por Covid-19. El gobierno regional no había facilitado ninguna respuesta.