La dignidad de la doctora acusada de 'rata contagiosa': “Voy a seguir trabajando”

Las crisis pueden sacar lo mejor de las personas, pero también lo peor. Si no, que se lo pregunten a la doctora Silvana Bonino, la ginecóloga que una mañana encontró su coche con dos ruedas pinchadas y con una pintada que rezaba: "Rata contagiosa". Aunque ni por asomo se trata de algo habitual, esta sanitaria con residencia en Barcelona no es la única que está siendo víctima de discriminaciones y vejaciones. En otros puntos del país, vecinos de algunos edificios han pedido –vía notas colgadas en las zonas comunes– a médicos, enfermeras, auxiliares o trabajadores de supermercado que cambien de vivienda mientras dure la crisis del Covid.

"Al principio no podía creerlo: no entendía nada. Me sorprendió mucho el ataque", explicó la doctora Bonino a la agencia de noticias Efe. Se dirigía a su lugar de trabajo cuando vio la pintada en su vehículo y acto seguido se lo explicó a su marido, de origen chino y residente en España desde hace años. Fue él quien señaló la conveniencia de denunciar a los Mossos d'Esquadra el ataque. Ese día, Bonino no pudo utilizar su coche para ir al trabajo, puesto que tenía las ruedas pinchadas, así que tuvo que pedirle a sus padres el suyo.

La ginecóloga publicó las fotografías de las pintadas en redes sociales y el caso se hizo viral en pocas horas. La comunidad de Twitter se ha volcado totalmente en su apoyo y ha criticado de forma muy dura al autor del ataque (del que no se conoce la identidad), de la misma forma que han hecho otros vecinos de la comunidad de la doctora. Por medio de unas notas colgadas en las paredes del parking del edificio y de forma anónima, han ensalzado la labor de los sanitarios y han expresado su enfado con el "delincuente": "Eres una mala persona" por atacar "a una sanitaria que se juega la vida por los demás arriesgándose a contagiar a su familia".

El Colegio de Médicos de Barcelona sale en su defensa

Cuando tuvo conocimiento de los hechos, el presidente del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, se puso en contacto con la doctora para expresarle todo su apoyo, que también ha hecho público a través de la red social Twitter. La entidad ha asegurado a La Información que se le ha prestado ayuda legal a la doctora Bonino y se le han ofrecido lo servicios del abogado del colegio profesional, quien le ha explicado que ese tipo casos se también se consideran violencia contra los profesionales médicos.

"Me parece miserable y me apena que exista gente así", ha declarado la afectada, que, sin embargo, ha asegurado que seguirá adelante haciendo su trabajo, que ejerce en la zona alta de la ciudad condal. Además de las muestras de apoyo en las notas colgadas en la pared del parking, Bonino también ha recibido mensajes de cariño por parte de sus vecinos a través de Whats App.

La discriminación a los sanitarios, una excepción

Tanto el colegio de médicos de Madrid como el de Barcelona han confirmado a este diario que los casos de amenazas y discriminación hacia los sanitarios en España son escasos y muy pocos en comparación con las muestras de apoyo que reciben la gran mayoría por parte de sus comunidades de vecinos. De todos modos, también avisan de que se mantienen alerta por si ese tipo de actitudes se incrementaran y se ponen al servicio de los profesionales de la salud que se sientan amenazados.

Mucho más habituales son mensajes como el que se puede leer en el tuit sobre estas líneas. El común denominador de los españoles se siente agradecidos por el incansable trabajo de los sanitarios y algunos de ellos lo demuestran con distintos gestos de reconocimiento. Además de los –ya casi tradicionales– aplausos, se han conocido muchos casos de particulares que han cedido sus viviendas vacías para poder alojar personal médico durante la crisis del coronavirus y de vecinos que animan a los médicos, enfermeras, celadores y demás profesionales a no desfallecer y continuar firmes en su labor.