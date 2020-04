El Defensor del Paciente denuncia a las CCAA con más fallecidos en residencias

El Defensor del Paciente ha movido ficha y ha llevado ante la Audiencia Nacional (AN) las tres CCAA con más residentes fallecidos en centros de mayores. Este viernes, el organismo ha elevado a la AN una denuncia contra Madrid, Castilla y León y Cataluña por ser las regiones en las que se han registrado un mayor número de ancianos muertos por coronavirus en residencias. Y es que, tal y como ha recordado el organismo, en Madrid han fallecido 4.250 ancianos residentes, en Castilla y León 1.362 ancianos y en Cataluña unos 1.123 residentes. Un problema que, a su juicio, se debe a la "dejación de funciones" de los trabajadores, quienes no les han prestado "ayuda ni medidas de protección".

"A esto hay que añadir la falta de información y comunicación del estado de los ancianos a las familias, no dejar que se les lleven a casa ni trasladarles a hospitales con la excusa o mandato de comunidades y/o hospitales. Entendemos esto como una denegación del deber de socorro", ha aseverado la organización.