Así escapan los ricos al coronavirus: jets privados, búnkers y mascarillas premium

La Organización Mundial de la Salud este miércoles calificó al coronavirus como pandemia, después de que el número de afectados en el mundo haya alcanzado los 118.000 casos en 114 países. Ante este escenario, la OMS ha lanzado una serie de recomendaciones para evitar la propagación del virus.

La organización lanzó un decálogo de medidas para evitar el contagio entre las que se encuentran lavarse las manos con frecuencias o no viajar si es prescindible. Consejos que sirven para cualquier persona porque el coronavirus no conoce fronteras físicas ni sociales. Sin embargo, no todo el mundo cuenta con las mismas posibilidades para combatir el contagio.

Mientras algunos van a los supermercados a comprar productos de primera necesidad o se ven afectados por la aplicación de ERTEs; otros optan por contratar jets privados, comprar búnkers o mascarillas con precios elevados.

Los millonarios han decidido contratar jets privados para evitar estar en la primera clase de los vuelos comerciales y reducir el riesgo de contagio, además con esto pueden huir así hacia zonas rurales o residencias de verano más aisladas.

Otra de las vías de escape de los millonarios son los búnkers. Estos refugios con todo tipo de comodidades sirven a los ricos para evitar contagiarse de la pandemia mundial. Esto no es lo único.

Los ricos, además, han aparecido en sus redes sociales con mascarillas premium. Se trata de un producto, que su precio ronda entre los 69 y 99 dólares, fabricado por la empresa Airinium. Una de sus defensoras es la actriz Gwyneth Paltrow, quien ha subido una fotografía a Instagram con ella.