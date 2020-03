El acopio de cloroquina de Sanidad pone en un brete a los enfermos crónicos

Pérdida de control del habla, disfunciones motoras, sudores, cambios de humor... un brote de Lupus puede dejar a sus pacientes incapacitados para llevar una vida normal. Hasta hace unas semanas, las personas que padecen esta y alguna enfermedad más, como la artritis reumatoide, eran las únicas que acudían a las farmacias en busca de su dosis de cloroquina. Cuando los medios se hicieron eco de los beneficios de este compuesto para tratar el coronavirus, la demanda creció como la espuma y el Ministerio de Sanidad centralizó su distribución en previsión a un desabastecimiento. Los laboratorios dejaron de proveer a los distribuidores habituales del sector, muchas oficinas tuvieron que devolver las cajas que les quedaban en stock al almacén estatal... y los enfermos crónicos se vieron inmersos en una verdadera caza del tesoro.

"Hace más de diez días que mi mujer no toma la medicación". David lleva desde el 16 de marzo tratando de encontrar una solución para su esposa. "Cuando empezamos a escuchar que la cloroquina había resultado efectiva en otros países para los contagiados por el Covid-19, le dije a mi mujer que debíamos hacer acopio", relata David a este diario. Esto sucedió cinco días antes de que se decretase el estado de alarma y, al preguntar en su farmacia habitual, se encontraron con que ya no podían dispensarles el fáarmaco. David se dirigió entonces a su hospital, el Ramón y Cajal, donde "nos incluyeron en una lista de cien pacientes preferentes". Cada día David llamaba al centro, que trataba de tranquilizarle: la medicina estaba al llegar. Este jueves aún no había novedades.

Mira también Caos en Sanidad: el Gobierno admite que los test que ha repartido no son fiables

La cartera de Salvador Illa movió ficha el 16 de marzo. Entonces empezó a controlar, a través de la Agencia Española del Medicamento (Aemps), la distribución de cloroquina fosfato e hidroxicloroquina para tratar el Covid-19 en los centros hospitalarios. El 23 de marzo, el ministerio echo el lazo también al stock de las farmacias. Desde Sanidad explicaron este jueves a La Información la situación actual de la cadena de suministro: "La distribución de estos compuestos para el tratamiento del coronavirus se hace de manera controlada por la Aemps a través de su aplicación de Medicamentos en Situaciones Especiales (SME) para poder garantizar que se reparte en todos los hospitales según sus necesidades".

Desde Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica), explican a La Información que esta gestión controlada tiene como objetivo que un previsible aumento de la demanda en las regiones más afectadas por el Covid-19, no pueda acaparar la parte del suministro que necesitan otras regiones, que podrían quedar desabastecidas si no se imponen barreras. En el caso de los enfermos crónicos, que consumen estos fármacos de manera habitual, la cartera de Illa deja sus necesidades en manos de los gobiernos autonómicos: "Son las CCAA las encargadas de distribuirlo para evitar que ninguno de esos pacientes tenga que interrumpir su tratamiento", apuntan a este diario.

El nuevo sistema: la vuelta al canal farmacia

En un primer momento, la solución que se les aportó a estos pacientes distaba mucho de la idoneidad. Con las farmacias neutralizadas, el enfermo debía acudir al hospital con su receta. "Los pacientes de Lupus son inmunodeprimidos", explica Blanca Rubio, presidenta de la Asociación de Lupus de Madrid, "Con la sombra del coronavirus en los centros sanitarios, esto era como tener que entrar en el avispero para evitar que nos picasen las avispas".

Las asociaciones de pacientes y los consejos de Farmacia se movilizaron con rapidez. Este jueves, el Colegio Oficial de Farmacia (COFM) expuso el problema del Ministerio de Sanidad y este activó a las consejerías regionales. Esa misma tarde, comenzó a rodar una circular en la que se detallaba que, a partir de ahora, el paciente volvería al canal farmacia -algo que los boticarios españoles vienen demandando desde que la pandemia desembarcó en el país- y serían las oficinas las que activarían la gestión. "Muchos de estos pacientes no se pueden desplazar y, en un estado de alarma, tampoco sienten que sea seguro el moverse de una farmacia a otra para preguntar por su medicación", alegaba Marian, dueña de una oficina madrileña.

El último sistema que ha marcado Sanidad dicta que el paciente tendrá que rellenar un formulario con los datos personales y será el farmacéutico quien la eleve para que el Ministerio dé luz verde la petición. Si todo funciona según lo previsto, en solo 48 horas llegará a la farmacia el pedido nominal para cada enfermo. Esta circular se ha difundido por toda España aunque, a última hora de la tarde del jueves, muchos farmacéuticos aún no eran conscientes. "El problema es que últimamente los protocolos cambian casi a diario", lamentaba Marian.

En un piso de la calle Alcalá, David y su mujer han recibido la noticia con esperanza y sospecha a partes iguales. "A mi mujer le tuvieron que extirparle el bazo, sumado a los inmunosupresores, ir al hospital resulta impensable", y apunta, "Si no aguanta un catarro ímaginate si pilla el coronavirus". El hombre se ha apresurado a apuntar a su mujer en la farmacia, si se cumple lo prometido, la cloroquina llegará en 48 horas: "Si no... habrá que seguir luchando", zanja.

Los laboratorios españoles, a toda máquina

Los fabricantes españoles han puesto toda su maquinaria a funcionar para cubrir una demanda de cloroquina e hidroxicloroquina que se ha multiplicado en poco tiempo. "Hemos donado 390.000 dosis para la sanidad pública", informaban desde Teva a La Información. La firma puso a disposición del Gobierno todo el compuesto que les quedaba en España. Ahora, tratan de doblar su producción que hasta ahora venía desde sus fábricas en India -país que esta semana decretó el confinamiento de toda su población-, lo que ha supuesto una piedra en el camino.

Los laboratorios Rubió que, desde hace años fabrican Dolquine, fármaco a base de hidroxicloroquina, explica que la demanda se ha triplicado, pero asegura que podrán hacer frente a este nuevo escenario, sin olvidar la cantidad de producto que necesitan los enfermos crónicos. Por su parte, desde Aldo Unión aseguran a La Información que ya participan en dos ensayos clínicos y que, recientemente, han obtenido la luz verde de la Aemps para empezar a producir este producto. Todos ellos han puesto su maquinaria a disposición de la Aemps, que gestionará cada caja de cloroquina mientras dure la alarma. Entre tanto, las próximas 48 horas serán claves para los pacientes que, hasta ahora, han sostenido el mercado de este fármaco. Si se cumplen las previsiones de Sanidad antes de que acabe la semana, su incertidumbre llegará a su fin.