El 'maquillaje' de Sanidad: parte el dato de infectados y no da toda la información.

Cada jornada, un sobresalto. El Ministerio de Sanidad ha añadido varios retoques a sus informes diarios durante las últimas semanas. Un día apareció por sorpresa un pequeño asterisco al lado de las cifras de ingresados en las UCI de algunas Comunidades Autónomas, advirtiendo de diferentes formas de conteo de casos; poco después aparecieron más asteriscos, pero en la información de los enfermos hospitalizados. Ahora, el departamento de Salvador Illa ha dado un paso más en el diseño de su estadística con asteriscos, al ofrecer un dato total de personas infectadas -como hasta la fecha- para, acto seguido, segmentar esa cifra en dos: los cuadros detectados mediante test rápidos y los identificados con las pruebas PCR, que precisan más tiempo para su ejecución.

Todo tiene su explicación y los asteriscos no están de adorno. El acicalado en los números de contagiados obedece a una razón más de metodología que de descoordinación territorial. La autoridad sanitaria cree que es mejor separar los resultados de los tipos de pruebas para no enredar los datos sobre los que han tomado las sus últimas decisiones políticas. Es más, llegado el momento tener los datos separados podría servirle al Gobierno para presentarlos a conveniencia, en función de cómo evolucione el número de infecciones nuevas y cómo se han detectado.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se ha mostrado contento con el cambio de la presentación estadística durante la rueda de prensa de este jueves, que se ha solapado prácticamente con la publicación de los datos oficiales. A su juicio, el cambio otorga orden porque las nuevas pruebas también detectan los anticuerpos en personas que ya han pasado el virus, lo que hace difícil colocar sus resultados en la línea temporal de la evolución. Las Comunidades Autónomas que han podido hacer la distinción hasta ahora son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Ceuta, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja, pero este es el primer día en que Sanidad muestra los 26.816 casos detectados por PCR y los 1.312 diagnosticados con los test rápidos en el país hasta el momento. Simón se ha mostrado confiado en la buena marcha del modelo pese a los posibles "problemas de comunicación" que el aumento de casos les pueda ocasionar: "Esto duplica lo que estábamos haciendo en semanas previas".

A partir de ahora se mostrarán los pormenores de la obtención de cada caso. El doctor Gabriel Reina, de la Clínica Universidad de Navarra, ha contado a La Información que la utilidad, desde el punto de vista científico, de la distinción radica en poder analizar el grado de afectación de la cepa en los pacientes que sufren síntomas más pronunciados -se hacen la PCR- y el de los que tienen una sintomatología más leve o son asintomáticos (el 80% de los casos según Simón). El experto alerta de que los datos seguirán subiendo porque es necesario hacer más rondas de test rápidos -acaba de iniciar la primera- para tener una foto completa de la incidencia del virus en el país. A nivel logístico esto complica un poco el análisis de los datos y la tendencia a hacer grandes cambios en los últimas semanas genera dudas en cuanto a la continuidad de lo que apuntan los informes.

Lo que Sanidad no ha podido explicar todavía en sus tablas es qué ocurre con el conteo de muertos. La Conselleria catalana desató la alarma sobre el número de fallecidos ayer tras informar de que se han producido 7.097 defunciones por el virus en la autonomía, y no 3.855 como apunta el Gobierno central, pero este 'ajuste' no se ha visto reflejado en el documento de este jueves. Fernando Simón ha asegurado que leyó "en una nota de prensa" los datos de Cataluña, pero que todavía los está estudiando. No obstante, el experto ha pedido cautela ante estas estimaciones porque solo se pueden incluir en las listas a los fallecidos que hayan dado positivo del virus en algún test, y no tiene claro que las cifras de las funerarias a las que se refieren las autoridades de la Generalitat reflejen esto.

Y este no es el único territorio en duda. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ya advirtió la semana pasada de que el número de víctimas mortales podría ser el doble en la autonomía, por el atraso en el acopio de información de los Registros Civiles; también la oposición política al Gobierno de Extremadura denunció una "campaña para ocultar muertos" por parte del Ejecutivo, porque solo se están contando como fallecidos por el virus a los enfermos que mueren en los hospitales. El propio departamento de Illa ha demostrado su preocupación hacia el aumento de los números en esta columna por el "atraso notable" de la recogida de los datos en los Registros de comunidades como Andalucía, Canarias, Asturias y Madrid, cuyo acopio pudiera producir un pico grande en las gráficas.

La incertidumbre sobre la validez de los datos que maneja Sanidad por los nuevos cambios levanta a su vez sospechas sobre la pertinencia de levantar las medidas de confinamiento, como ha empezado a suceder esta semana parcialmente permitiendo ir a sus ocupaciones a trabajadores no esenciales. Con todo, hay un criterio claro a seguir en esta pandemia y que ha sido mencionado tanto por Simón como la OMS: no se puede pasar de fase hasta que el sistema sanitario no pueda atender a todos, y esto no ocurre todavía en el país. De hecho, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que la tensión está bajando en los hospitales, pero ya van nueve días desde la última vez que el Ejecutivo presentó una cifra total de las personas que albergan los centros sanitarios por no disponer de datos homogéneos en todas las autonomías.