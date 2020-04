Sanidad da marcha atrás y obliga a las CCAA a enviar datos uniformes de las UCI.

Las cifras de los pacientes en UCI han sido cuestionadas en los últimos días por la discrepancia en el método de conteo de las distintas CCAA. Cinco de ellas -Madrid, Valencia, Castilla La Mancha, Galicia y Castilla y León- comenzaron a reportar sus datos de prevalencia (las personas ingresadas actualmente) de un día para otro mientras que el resto de autonomías continuaron presentando el dato acumulado de enfermos en las salas. Los expertos señalan que estos dos tipos de variables no muestran la misma realidad y no se deberían sumar. Puede ser por esto que Sanidad publicó su actualización diaria de este miércoles sin calcular este total, dejando muchas interrogantes sobre cuán alta o baja es la tensión en los hospitales.

Preguntado por la diferencias de criterios entre las autonomías, el Ministerio de Sanidad dijo a 'La Información' que "el dato en asterisco es de prevalencia, no acumulado. Es la CCAA la que lo notifica así al CCAES". Esto fue el 3 de abril, y este miércoles 8 es el primer día en que la cartera toma cartas en el asunto y explica explícitamente en su reporte que "la suma total de pacientes que han ingresado en UCI se realizará cuando los datos que facilitan todas las comunidades autónomas reflejen los casos acumulados". Está claro que el total va a experimentar una gran subida cuando cuando esas cinco comunidades, entre las que se encuentran las tres más afectadas por el brote, hagan el cambio.

La modificación será significativa para el buen rumbo de las investigaciones y la asertividad de las próximas medidas que tome el Ejecutivo. Para algunos científicos, como Clara Prats, la mezcla detectada por este medio "no tiene ni pies ni cabeza porque no tiene sentido hacer una suma global con esos datos. No tiene mucha explicación académica. Creo que es un problema de coordinación del Gobierno con las autonomías. Tal vez no se les ha dejado claro qué tienen que reportar. Me preocupa que el asterisco apareciera de repente. Deben justificar por qué están totalizando cosas que no se pueden agregar en una sola cantidad. Nosotros trabajamos con la información oficial del Ministerio y mientras más homogéneos sean sus informes, mejor podremos desarrollar nuestras investigaciones". Ahora solo queda esperar a que las CCAA ajusten sus datos.