El Gobierno recomienda no viajar a Irán, China, Corea, Japón e Italia por el virus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aconsejado a los españoles que "si no es estrictamente necesario, no vayan a cuatro regiones italianas —Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña y Véneto—, Japón, Irán, Corea del Sur, Singapur y China. No hay prohibición, pero a una zona de riesgo, si no es imprescindible no vaya. Es de sentido común", tras el consejo interterritorial de sanidad convocado por la alerta ante el coronavirus. Ya hay siete casos confirmados en el país.

El ministerio de Exteriores hizo una recomendación similar al desaconsejar los viajes a Irán "salvo por extrema necesidad" por la progresiva reducción de conexiones aéreas ante el cierre de fronteras de sus países vecinos por el coronavirus. En cuanto a Italia, Exteriores señala que "no hay restricciones específicas relativas a viajes" aunque informa de las medidas tomadas por las autoridades locales, ya que en el país se han detectado mas de 200 casos de infección y han muerto 11 personas.

Las autoridades acordaron en la reunión para abordar la crisis sanitaria que el protocolo del virus se aplicará a cualquier persona con síntomas de enfermedad respiratoria que haya estado en las zonas más afectadas por el brote, según un documento adelantado por 'El País'. Los expertos tratarán como "contacto estrecho" a cualquier persona que haya proporcionado "cuidados" a un caso probable o confirmado de virus, trabajadores sanitarios que no hayan utilizado las medidas de protección adecuadas y miembros de la misma familia o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar con pacientes.

Ante posibles situaciones de riesgo, Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en alguno de los países más afectados por el brote que eviten, en todo caso, participar en posibles manifestaciones, que se abstengan de permanecer en lugares concurridos y que eviten al máximo salidas innecesarias de sus domicilios u hoteles. Exteriores emplaza, en cualquier caso, a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y facilita en la web los distintos teléfonos de información habilitados por cada país.

En un documento del ministerio, las autoridades han establecido que los casos que no sean muy graves se pueden tratar en los domicilios para aliviar una posible sobrecarga hospitalaria. España registra siete casos positivos por coronavirus relacionados con el foco del virus registrado en el norte de Italia y que se localizan en Tenerife (cuatro), Barcelona, Madrid y Castellón.