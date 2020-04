Los sanitarios se suman a la protesta online: menos aplausos y más protección

"Me llamo Laura, soy Médica de Familia y Comunitaria. Ya hay más de 30.000 sanitarios infectados y más de 50 muertos. Estoy harta de no ver a mi familia y exijo test y equipos de protección. BASTA YA, NO SOMOS HEROES NI MARTIRES". Este es uno de los mensajes de los sanitarios que han tomado las redes sociales desde el domingo para expresar su descontento hacia la crisis que viven los hospitales que combaten el coronavirus. Sus quejas giran en torno a la falta de protección para trabajar y del difícil acceso a test de detección para conocer su estado de salud y ver a su familia. Están "hartos" y varios han pedido el cese de los aplausos de las 20:00 hasta que se cumplan estas condiciones.

Me llamo Laura, soy Médica de Familia y Comunitaria. Ya hay más de 3100 sanitarios infectados y más de 50 muertos. Estoy harta de no ver a mi familia y exijo test y equipos de protección. BASTA YA, NO SOMOS HEROES NI MARTIRES#NiUnDiaMas#NiHeroesNiMártires#BastaYa pic.twitter.com/u7Rp4IEzvg — Laura (@LauraGoGi) April 26, 2020

En su lugar, la Organización Médica Colegial ha invitado a los españoles a guardar un minuto de silencio a esa misma hora como protesta ante los 30.000 sanitarios contagiados en toda España. Esta misma semana, la entidad ya había colocado un crespón negro en sus perfiles de las redes sociales como homenaje a las familias y a los sanitarios fallecidos durante esta pandemia. Los profesionales aseguran no ser ajenos a las dificultados y piden mejoras: "Siempre hemos sido maltratados pero lo de ahora no tiene nombre".

Soy Maite y soy médico. Siempre hemos sido maltratados, pero lo de ahora no tiene nombre. Estoy harta de trabajar en condiciones que ponen en riesgo mi vida y la de mi familia. Exijo EPI, test, coordinación #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #Bastaya pic.twitter.com/CwdoV85KFo — Maite Martin Lérida (@MaiteLerida) April 26, 2020

Los doctores han llamado la atención con las etiquetas marea blanca coronavirus, basta ya y ni héroes ni mártires sobre el hecho de que España es el país con más sanitarios infectados en el mundo, y señalan tanto a los dirigentes como a los que salen de sus casas de forma "irresponsable" como los culpables de la crisis.

Me llamo María y soy cirujana. España es el país con más sanitarios infectados, y la responsabilidad pasa desde nuestros dirigentes a cada uno de los que salís irresponsablemente. No somos #NiHeroesNiMártires, menos aplausos y más ayuda y medios #MareaBlancaCoronavirus #BastaYa pic.twitter.com/FXmnQ2cAZk — María (@MariaPitM) April 26, 2020

Me llamo Carmen y soy enfermera de intensivos pediatricos, más de 30000 compañeros contagiados y seguimos trabajando sin los medios minimos para afrontar esta pandemia. No somos héroes ni mártires, ni queremos serlo.#NiHeroesNiMartires — Atleticaforever (@camensu8) April 26, 2020

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha puesto en marcha la Comisión Asesora Covid-19-OMC en la que participan 19 expertos de diversas áreas para analizar y realizar propuestas a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, clínicas, profesionales, bioéticas y de organización asistencial que plantea la pandemia. El CGCOM ha puesto en marcha esta comisión "ante la complejidad y duración de la crisis de salud pública generada por el virus que plantea dificultades y retos. El objetivo es crear un marco propio de reflexión y posicionamiento", explican en un comunicado.

Me llamo Pablo, soy médico residente.



Ya hay más de 31000 sanitarios infectados y más de 50 muertos.



¿Hasta cuando seguiremos trabajando sin la protección adecuada y sin tests para personal sanitario?#MareaBlancaCoronavirus #Bastaya #niheroesnimártires pic.twitter.com/0Qnyo6t9NV — 𝙋𝙖𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙗𝙖𝙙-𝙇𝙤𝙥𝙚𝙯 (@DoctorAbad) April 26, 2020

Me llamo Anna, soy enfermera. Estoy HARTA de trabajar desprotegida, de los turnos imposibles y de volver a casa con miedo a contagiar a aquellos que conviven conmigo. No soy heroína ni mártir, no quiero aplausos, SÓLO QUIERO RESPETO!!! #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMártires pic.twitter.com/r8oNNTuGK4 — Anna Ramon (@nanarm8921) April 26, 2020

Los profesionales ya han elevado sus denuncias a los tribunales. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) interpuso una querella criminal contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otros miembros de su equipo ante el Tribunal Supremo por la compra y reparto de 'mascarillas fake'. Los sanitarios denuncian que el Ministerio cometió una "negligencia" al suministrar material de protección que no estaba homologado poniendo en riesgo la salud de los sanitarios que trabajan para asistir a los contagiados por coronavirus. El sindicato ya había recurrido en varias ocasiones al alto tribunal para pedir que se les suministrara por la vía de urgencia todo el equipo sanitario necesario en hospitales y centros médicos