Simón asegura que el Gobierno devolverá un lote de test rápidos por falta de calidad

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, ha comparecido este jueves para explicar la situación del coronavirus en España, que ya registra 56.000 afectados y 4.089 muertos. Los cuestionamientos de la rueda de prensa se centraron en la eficacia de los nuevos test de detección del virus por las denuncias de los expertos de que las pruebas adquiridas por el Gobierno no funcionan y son un peligro porque pueden reportar falsos negativos. Simón no negó los fallos y aseguró que la administración dará un paso atrás: "España ha conseguido varios proveedores. El primero hizo un envío de 9.000 test rápidos que antes de usarlos se validaron en Centro Nacional de Epidemiología y varios hospitales de Madrid. Vimos que las especificaciones de este lote no correspondía con los certificados de calidad y se han devuelto".

"Sabemos que hay gente que está infectada y no está diagnosticada". El experto declaró que los profesionales del sector están trabajando para agilizar los exámenes y que cada día se hacen entre 15.000 y 20.000 pruebas, una cifra "importante en comparación con la de otros países". Simón también destacó que se ha progresado en otros desarrollos, como la posibilidad de "detectar a las personas que han pasado la enfermedad y no lo saben. Se están preparando los procedimientos para hacerlo y el momento para hacerlo. En unos pocos días que tengamos test rápidos, será momento de hacer estudios generales para ver cuál es la inmunidad de la población".

La Comunidad de Madrid alertó en la mañana de este jueves de que el número de infectados por el brote es "mayor" que esos 17.000 casos reportados por las autoridades en la capital, y que el país debe triplicar su cifra calculada hasta hoy por los fallos encontrados en el sistema de diagnósticos. Las autoridades de la autonomía señalaron que los nuevos test de detección de la pandemia repartidos por el Gobierno central para acelerar la identificación de nuevos cuadros ofrecen una fiabilidad menor al 30% y van a arrojar una gran cantidad de falsos negativos.

Por su parte, la Embajada de China en España ha afirmado que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, a la que según algunos medios el Ministerio de Sanidad ha comprado tests rápidos para detectar el coronavirus, "no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos".