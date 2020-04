Los trabajadores vuelven a las calles y comienza el reparto de mascarillas

Muchos ciudadanos regresan a sus trabajos este lunes. Esta es la primera jornada laborable tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales, en la que se activará el dispositivo organizado por el Ministerio del Interior para reforzar los controles al transporte público y repartir mascarillas para frenar los contagios de coronavirus. La oposición y los sindicatos se han manifestado en contra de la activación de la economía por el riesgo que supone para los empleados y la falta de preparación en las compañías, pero el Gobierno espera una jornada controlada.

➡️ Para DESPLAZARTE al trabajo:



✔️ Utiliza opciones que garanticen 2 metros entre personas



✔️ Andando, bici o moto: no es necesaria mascarilla



✔️ Coche, taxi o VTC: una persona por fila de asiento



✔️ Bus, metro o cernanías: usa mascarilla#EsteVirusLoParamosUnidos #COVID19

El Gobierno ha repartido en puntos logísticos de toda España un total de 10 millones de mascarillas que ya se han comenzado a distribuir entre aquellas personas se desplazan para trabajar en medios de transporte donde es más complejo mantener la distancia de seguridad.

Las mascarillas higiénicas que se reparten en el transporte público son una protección complementaria. Las máscaras sirven de barrera de protección pero no poseen filtros de partículas. Son para personas adultas sin síntomas que no tengan mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas. Según han precisado a Efe fuentes de Interior, algunas son reutilizables. Estas máscaras deben cubrir la nariz, boca y barbilla y, una vez ajustadas, no deben tocarse con las manos. Si lo hace, deberá lavárselas antes.

El decreto inicial del 14 de marzo, que ordenó el aislamiento social y restringió los movimientos, determina las actividades que pueden llevarse a cabo y las que se restringen con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos. Entre las permitidas están las actividades sanitarias, de seguridad y telecomunicaciones, de aduanas, el suministro y distribución de alimentos y productos de primera necesidad, y el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y gas natural. También están amparados los servicios indispensables de empresas e industrias auxiliares -componentes, limpieza, vigilancia y seguridad, mantenimiento y averías urgentes y transportes de mercancías y personas- necesarias para el funcionamiento de las actividades anteriores. Sigue activa la administración de Justicia y todos los servicios ligados a este sector, así como notarías y gestorías, de acuerdo a los servicios esenciales fijados.

Los comercios cuya actividad permite el decreto son tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedias, prensa y papelería, estancos, gasolineras, tiendas de alimentación de animales domésticos y tecnología, comercio por internet, lavanderías. En el caso de las peluquerías, solo se permite el servicio a domicilio para garantizar la atención e higiene de las personas más vulnerables. Los medios de comunicación pueden seguir manteniendo su actividad.