La RTVE 'en funciones' de Mateo, sin renovación a la vista por el efecto Covid

Cuando la vida aún era normal para la mayoría de la población, RTVE ya estaba en una situación extraordinaria. La corporación pública de radio y televisión lleva casi dos años con una gestión marcada por la provisionalidad y sin una dirección fija, debido a la paralización del concurso público para elegir a su nueva dirección y a que su administradora única, Rosa María Mateo, sigue en un cargo del que ella misma dice que debería haber salido ya. Un panorama poco favorable que será difícil de revertir tras el estallido de la crisis del coronavirus. Sobre todo porque, si cuando el país estaba en su dinámica habitual ya se acumulaban los meses sin que Moncloa abordara el papel del antiguo ente público, su renovación ha pasado a un segundo plano.

Todo lo que ocurre ahora en RTVE tiene como punto de partida la llegada de Rosa María Mateo. Cuando accedió a ese cargo de administradora provisional única, la idea era que permaneciera en el mismo unos meses. Su papel fundamental era meramente transitorio, y se puso al frente hasta que se eligiera al nuevo consejo de administración a través del concurso público previsto. Casi dos años después, Mateo permanece en su puesto sin que haya visos de que vaya a ser reemplazada. Ni siquiera después de que ella misma pusiera su cargo a disposición de Moncloa en enero de este mismo año. Y con toda la oposición rechazando su gestión con acusaciones de que ha hecho "purgas" o ha actuado al dictado del Gobierno.

Una renovación paralizada

Tras la declaración del estado de alarma, tanto la salida de Mateo como el concurso público son cuestiones totalmente "secundarias", como señalan las distintas fuentes de la corporación pública consultadas por La Información. Si antes de esta etapa ya apenas se hablaba de estas cuestiones o se anunciaba la intención de reactivar estos procesos, ahora ni se contempla. La realidad es que, como confirman las mismas fuentes, el Gobierno lleva meses sin impulsar la renovación de RTVE ni se ha movido para que la comisión mixta del Parlamento reactive la maquinaria para elegir a la nueva dirección. Tampoco se habían producido movimientos en ese sentido en los días anteriores al confinamiento de la ciudadanía.

"Es evidente que nos hace daño estar en esta situación provisional. Y en una crisis como esta, donde se nos mira con lupa todavía más, se están produciendo disfunciones", explica un directivo consultado por este medio, que lamenta que la ausencia de una "dirección clara es lo que provoca que se cometan errores o se intente contentar a los más críticos". Por eso insta a que se complete el camino iniciado del concurso, aunque considera que fue "una pantomima" debido a que "la pelota sigue estando en el tejado de los partidos políticos, ya que hasta ahora se ha puesto como excusa que no había consenso".

Otro de los responsables de la sociedad consultados ve la situación de una manera muy distinta, al denunciar que "quienes antes se manifestaban en los 'viernes de negro' por el concurso público ahora apenas se movilizan cuando hay alguien que fue nombrado por un real decreto desde hace casi dos años". Según este miembro de RTVE, la renovación no se está llevando a cabo porque la nueva configuración del Congreso y el Senado "implicaría que los partidos del Gobierno perderían parte del poder que tienen ahora". "Ya hicieron todos los cambios que necesitaban. Y abordarlo ahora sería un engorro", insiste, después de haber estado años vinculado a los Servicios Informativos. Este proceso, según señala, ayudaría a que "se eliminara esa crítica de que no se escoge a alguien independiente y experto". Pero apunta que eso está muy lejos, con la 'puntilla' el Covid-19.

La crisis del virus también ha servido para que arrecien las críticas contra la labor que hace RTVE. Reproches que llegan especialmente de partidos de la oposición como PP y Vox, que consideran que los distintos programas emitidos durante este mes han manipulado la información y actúan al dictado de Moncloa. "Existe una tendencia a acogotarnos ante la campaña que hacen algunos partidos de derecha y de ultraderecha, y eso se traduce en un ejercicio de equilibro permanente para intentar contentarles", señalan desde el ente.

"Que se nos deje trabajar"

Desde el Consejo de Informativos, el órgano que representa a los trabajadores de la corporación, entienden que ahora las prioridades serán otras. Pero eso no implicará que renuncien al concurso público o a que se les propongan otras fórmulas para solucionar la transitoriedad que implica la gestión de Mateo. "El concurso era la manera en la que RTVE podría acabar actuando de manera independiente y sin depender de los vaivenes políticos. La pandemia es ahora la prioridad número uno. Pero vamos a seguir pidiendo que se complete el proceso, sin exigencias dados los problemas que hay ahora", aclara su presidenta, la periodista Yolanda Álvarez, que advierte de que esta parálisis "no beneficia a nadie" y lamenta que en el Congreso actual se use la televisión pública como "arma arrojadiza".

En lo que respecta a las críticas de Vox o PP, Álvarez asegura que "existe una tendencia histórica de los distintos partidos políticos a intentar influir en la forma de hacer el periodismo y de dar la información en las radiotelevisiones públicas". "Se está aprovechando un momento de crisis y de polarización para pescar en río revuelto. Y alguna ideología concreta quiere desacreditar lo público en un momento en el que la importancia de los servicios públicos está en auge", esgrime la reportera, que a la vez lamenta que "la clase política no se tome en serio a unos medios que se hacen y son para la ciudadanía". "Pedimos que se nos deje trabajar. Que no se nos utilice como un arma arrojadiza. Ni por unos sectores ni por otros", reclama la portavoz del Consejo de Informativos.