Aumenta el caos por los test defectuosos: España compró a China más de 50.000

El Gobierno se vio duramente señalado por la sociedad este jueves tras los reportes de que un lote de más de 9.000 test de detección del virus que compraron tiene una efectividad por debajo del 30%. Ahora, la Cadena Ser señala que no son solo 9.000. Hubo otras 50.000 pruebas adquiridas del mismo proveedor que el Ejecutivo tuvo que retirar tras constatar que no tenían la calidad requerida para ser empleadas en los hospitales.

Los últimos test no llegaron a ser distribuidos y el Gobierno todavía no ha desvelado el nombre del proveedor español que los adquirió de la empresa Biosi, que China asegura no avalar. El contrato sigue en pie y la propia compañía tendrá que reemplazar las pruebas.

Fuentes cercanas al departamento de Salvador Illa insistieron a 'La Información' en la falta de capacidad, estructura y experiencia del Ministerio para gestionar las compras centralizadas en un mercado tan salvaje como el que se ha formado en torno al material sanitario chino. De hecho, en los últimos días se ha estado pidiendo la ayuda de los técnicos de Economía y Comercio para evaluar las contrataciones y empresas.

Fue el propio presidente quien anunció en una comparecencia desde Moncloa la adquisición urgente de hasta 640.000 aparatos para repartirlos por todas las comunidades autónomas. Sánchez recalcó en esa rueda de prensa que se trataba de test "fiables y homologados" y que tenían "todas las garantías sanitarias". El problema ha surgido cinco días después, cuando se ha comprobado que los test fallaban.