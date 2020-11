Muertos, casos y UCI: Simón alimenta el caos al explicar las cifras de la pandemia

Muertos y positivos que 'desaparecen' y hospitalizados que se 'esfuman' durante 20 días... Las actualizaciones diarias de la pandemia que presenta el Ministerio de Sanidad han extendido desde hace tiempo las dudas sobre la solidez de los datos que maneja el Gobierno para decretar medidas contra la Covid-19. Las irregularidades en el recuento de afectados, fallecidos y hospitalizados comenzaron en la primera ola y, como el virus, no han dado tregua: este miércoles, el informe de Sanidad registró más de 1.600 fallecidos nuevos en un día por un cambio de método. Las autoridades han echado mano de la 'letra pequeña' de los balances -pies de página, ladillos y subtítulos- para intentar explicar algo incomprensible inexplicable, pero solo han logrado alimentar el caos.

Los 1.600 muertos de mayo han sido añadidos al total esta semana. Su 'aparición' se debe a que "los datos anteriores al 11 de mayo procedían de información notificada de forma agregada, menos precisa, con riesgo de duplicados y falta de variables de interés". La explicación ofrece las razones del aumento, pero también avala los estudios de las CCAA y otras entidades como el INE y las CCAA, que apuntan a un mayor número de fallecidos. Otro aumento alarmante puede llegar el día que el Ministerio decida aplicar la misma metodología para depurar la información que manejan los registros civiles sobre las víctimas mortales del virus en las residencias de ancianos y domicilios particulares. El repunte puede ser de 20.000 fallecidos.

La aclaración del miércoles es larga y desvela un ajuste contrario para los hospitalizados e ingresados en UCI: "Se han eliminado 15.056 hospitalizaciones y 2.185 ingresos en UCI que no cumplían los criterios o que correspondían a casos duplicados". No es la primera vez que se retoca esta columna. La primera controversia a la que se enfrentó Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, fue la aparición de unos asteriscos junto a los datos de algunas CCAA en estas columnas. Eran un 'adorno' sutil explicado en el pie de página de la hoja correspondiente: "Los datos de estas comunidades son datos de prevalencia (personas ingresadas a fecha de hoy). No reflejan el total de personas que han sido hospitalizadas o ingresadas en UCI a lo largo del periodo de notificación". La disparidad de criterios forzó a las autoridades a borrar los totales durante 20 días para unificar las cifras, y el método que adoptaron eliminó información. Sanidad optó por mostrar solo el total acumulado y no la prevalencia -personas ingresadas en el momento-, lo que hizo difícil que los españoles conozcan con exactitud el grado de saturación de los centros.

Algunas notas han tratado de aclarar por qué el Gobierno ha decidido separar las 'clases' de contagiados. Tampoco han pasado desapercibidas. El 24 de abril, Sanidad retrasó la publicación del balance más de media hora, lo que puso en alerta al país. La primera columna, destinada tradicionalmente al recuento total de afectados, mostraba 2.796 positivos nuevos, pero un desglose en la página tres cifraba esa cantidad en 5.229. Simón explicó que la división de positivos según el tipo de prueba se trata de un ajuste del sistema de cómputo para "limpiar la serie histórica", pero esto solo provocó que de un día para el otro se inflaran los totales sin saber de dónde procedían esos casos y si el Gobierno o algunas comunidades autónomas los han guardado en el cajón para reducir el daño diario.

Hay más caos con los positivos. La actualización nº 81 echa mano de los asteriscos para explicar que se han apartado de la columna de nuevos afectados a 1.385 positivos de Madrid porque son "casos que iniciaron síntomas más de 14 días antes de la realización de la prueba diagnóstica y que no corresponden con nuevos contagios". En la misma línea, el balance nº 83 señala que "Cataluña además ha notificado 1.027 test positivos en personas en las que se está determinando si presentaban o no síntomas en el momento de diagnóstico". No ha habido una aclaración de dónde se han quedado. Otro informe llegó a contabilizar solo un nuevo contagio para la Generalitat por esas "variaciones que deberán ser corregidas en los próximos días". Todavía no ha quedado claro cómo se distribuyeron los infectados que faltan.

La actualización nº 90 del 29 de abril contiene otra nota que prioriza el 'timing': "Además de los 7 nuevos fallecidos de hoy, Galicia ha notificado otras 128 defunciones correspondientes a centros sociosanitarios que no corresponden a defunciones actuales y por tanto no se reflejan en la columna 'Nuevos fallecidos' pero se han incluido en el total. También ha consolidado datos de altas domiciliarias, lo que explica el gran incremento de los curados". La pregunta que surge es: ¿por qué unos sí o otros no? ¿Por qué Sanidad coloca en la columna de altas a esas 3.552 personas y relega los 128 muertos al total? No se sabe cuál es la conveniencia de que en algunas categorías se usen datos 'viejos' como si fueran nuevos y en otras no.

El propio Fernando Simón ha admitido que "los datos pueden parecer un poco extraños, pero todo se corregirá pronto" en varias ocasiones. Ese "pronto" no ha llegado y los españoles todavía sufren días de infarto con los vaivenes en los informes que cuestionan el conocimiento real que tiene el Gobierno sobre el comportamiento de la Covid-19. España ya enfrenta la segunda ola, pero debe prepararse para convivir con el virus hasta el año 2022, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La entidad ha hecho un llamamiento a las autoridades españolas a que revisen su sistema de conteo, ya que no sigue sus parámetros, y superen la crispación política con las CCAA en torno a la pandemia porque "cuando los Gobiernos difieren la gente muere".