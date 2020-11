Constatan una "evidencia significativa" de la infección del virus por aerosoles.

Un informe español sobre vías de transmisión del SARS-Cov-2 concluye que existe una "evidencia significativa" sobre la transmisión de la infección del coronavirus por la vía de aerosoles. Se trata de un estudio difundido este lunes que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha encargado a un grupo de investigadores de reconocido prestigio, formado por Antonio Alcamí, Margarita del Val, Miguel Hernán, Pello Latassa, José Luis Jiménez, Xavier Querol, Ana Robustillo, Gloria Sánchez y Alfonso Valencia.

A su entender, "hay un apoyo sustancial" de la comunidad científica a la posibilidad de que la vía de los aerosoles sea la forma dominante en la transmisión del coronavirus, e incluso no descartan que se haya sobreestimado el contagio por gotículas. Por esas razones, los expertos proponen realizar todas las actividades posibles en exteriores y ventilar o filtrar para reducir la infección por esta vía, medidas que se añaden a las ya aceptadas del uso de mascarillas, higiene, distanciamiento, trabajo a distancia y evitar actos con alta densidad de personas, sobre todo en interiores.

El informe analiza la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de diferentes estudios sobre las vías de transmisión, resume la evidencia a favor y en contra del contagio por aerosoles y concluye que hay "un apoyo sustancial de la comunidad científica a la posibilidad de que sea la forma de transmisión dominante y a que sea la forma más habitual de contagio en eventos de súper-propagación".

Resalta el documento la importancia de explicar a la población el papel que juega la transmisión por el aire, a través de aerosoles expulsados por personas infectadas. En este sentido, explica que al respirar, hablar, gritar, toser y estornudar se emiten "abundantes partículas" de gotículas y aerosoles.

Mientras que las primeras infectan por impacto en los ojos, las fosas nasales o la boca, y caen al suelo hasta a 1-2 metros de la persona que las emite, los segundos contagian por inhalación y viajan más de 1-2 metros antes de caer al suelo. Los redactores del informe han propuesto una serie de "actuaciones en positivo basadas en el principio de precaución", que se sumarían a las ya existentes del uso de mascarillas, higiene, distanciamiento, trabajo a distancia o evitar reuniones con mucha gente.

Por ejemplo, para actividades en interiores, abogan por reducir en lo posible la duración y la cantidad de personas, facilitar el teletrabajo para todos los puestos en que esto sea posible y que la escuela y la docencia en general se impartan por internet cuando sea necesario. También recomiendan bajar la voz en espacios interiores, dada la "mayor emisión de aerosoles respiratorios al hablar que al respirar (10 veces más) y sobre todo al gritar o cantar fuerte".

Después de insistir en que el contagio en espacios abiertos es 20 veces menos probable que en espacios cerrados, en condiciones similares de distancia social, se muestran partidarios de mantener abiertos los parques y las playas y facilitar la práctica de ejercicio físico. Para ventilar y filtrar espacios interiores y reducir el riesgo de infección, recuerdan que lo mejor es conseguir una ventilación natural adecuada, abriendo puertas y ventanas, y subrayan que, si no es posible, se tomen medidas adicionales para evitar recircular el aire, como los filtros HEPA.

No descartan tampoco que sea obligatorio a medio plazo disponer de un medidor en tiempo real de CO2 en locales públicos que sea visible desde todo el local, lo que, a su juicio, "es posible con un coste moderado". Respecto al transporte público en ciudades, se aconseja no hablar y sobre todo no cantar ni gritar, además de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre viajeros e instalar los sistemas de filtrado de los aviones en trenes y autobuses de larga distancia