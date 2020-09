A sus 53 años, María lleva a cuestas dos infecciones de Covid. "Pillé el virus en marzo y volví a cogerlo en agosto". La madrileña pasó la primavera en vilo: su marido, sus suegros su madre... el 'bicho' se cruzó en el camino de todos ellos. Aunque ganó la batalla, el verano llegó como un 'déjà vu': su positivo volvió a confinar a su familia tras una puerta que ella apenas se atrevía a cruzar. María ha vuelto a superar la infección, pero su médico ya no le tranquiliza. "Mis hijos tienen prohibido subir a nadie a casa. En consulta me dicen que no voy a volver a cogerlo... pero ya no me fío de nada".

Responde a la llamada de La Información poco después de que los cuatro casos de reinfección en Cataluña ocuparan todas las portadas. La mujer echa mano de la ironía para contar una historia que eriza la piel. "Mi marido se infectó en marzo, yo caí poco después... mis suegros murieron en cuestión de días también con un diagnóstico de Covid y mi madre estuvo ingresada casi veinte días por lo mismo". Vive con su marido y sus dos hijos -de 22 y 16 años- en un piso en Vallecas, uno de los barrios donde el virus ha golpeado con más fuerza en toda la Comunidad de Madrid. "Cuando lo pienso no deja de sorprenderme mi mala suerte... ¡si apenas piso la calle!".

El último contagio apenas ha dejado huella en la madrileña. "En marzo lo pasé verdaderamente mal... tenía mucha fiebre y tos, me quedé sin olfato y sin ganas de comer". María recuerda la primavera como un verdadero caos. "Confinamos a mi marido en la habitación, días después yo me aislé en el salón y mis hijos apenas podían salir de sus habitaciones". Solo habían pasado unos días desde que se decretó el estado de alarma en todo el país. La pareja se hacía cargo de los suegros de ella. "Íbamos todas las tardes a llevarles la compra y hacerles la cena". Al poco de aislar a su marido, ingresaron a su suegro.

"Mi suegra fue hospitalizada poco después y ambos murieron el mismo día". Fue el 1 de abril. "No pudimos volver a verlos. Ingresaron y a las semanas recibimos una urna con cenizas". La angustia fue aún mayor cuando la madre de María contrajo la enfermedad. Fue ingresada en el Hospital Infanta Leonor, uno de los centros que más sufrió el colapso sanitario en toda la región. Allí pasó casi veinte días. "Desde entonces apenas me he acercado a verla".

El virus es una lotería, pero aquellos que viven en las zonas con más transmisión cuentan con más papeletas. María es una de las 234.000 vecinas que pueblan el distrito de Puente de Vallecas. Esta semana, la tasa de incidencia -positivos confirmados por cada 100.000 habitantes- en los últimos 14 días ascendía a 205,3 casos activos en este área, lo que deja 2.914 personas que han recibido una PCR positiva en apenas dos semanas. Si se tiene en cuenta la serie histórica, la zona en la que vive María cuenta con una tasa de incidencia acumulada de 1.240,76 casos por 100.000 habitantes en 14 días, casi el doble del promedio madrileño, que ronda los 643,98.

Del último positivo se dio cuenta a raíz del contagio de su suegra, sanitaria del Infanta Leonor. "Nos hicieron la PCR a toda la familia y solo yo di positivo". La mujer pasó los 15 días de cuarentena reglamentaria y alguno más, por si las moscas. "Informé al centro de salud pero me dijeron que ya no hacía falta otra prueba". El criterio, contrario a lo que dicta Salud Pública, llevó a María a presentarse a uno de los cribados de la Comunidad de Madrid. "Pedían voluntarios y fui". El negativo fue un nuevo respiro, aunque solo a medias. "Temo volver a cogerlo y temo al invierno".

Los especialistas piden cautela

Por el momento, los casos de reinfecciones son puntuales. Esta misma semana Cataluña informó de cuatro casos, solo uno de ellos grave. "Por el momento no va a afectar a las estrategias de contención porque desde el primer momento contábamos con ello", explica Adrián Hugo, especialista en Medicina Preventiva, en una llamada con este diario. Surgen dudas: ¿Qué capacidad de contagio tienen los reinfectados? ¿Podría crecer el número de cuadros graves?

Hasta el momento, en el rastreo de un positivo se consideraba contacto estrecho 'cuarentenable' a todo aquel que hubiera estado a menos de 1,5 metros durante más de un cuarto de hora con la persona infectada. Todo aquel que cumpliera estos requisitos debía guardar una cuarentena preventiva, contara o no con un diagnóstico positivo, siempre y cuando no hubiera pasado la infección en los seis meses anteriores, el tiempo que se consideraba que duraba la inmunidad. El especialista calma las aguas. "Lo único que hay que hacer ahora es acotar si la extensión de cuarentena es correcta con 6 meses". Como recuerda el especialista, "la inmunidad no es simplificable", depende de muchos factores como el tiempo de infección y su gravedad. Una vez más, el virus abre incógnitas y plantea retos que exigen más cautela que alarmismo.