El crimen de Asunta: de drogarla con pastillas a dejar su cuerpo en una cuneta

El asesinato de una niña de 12 años estremeció a toda España la noche del 22 de septiembre de 2013. La pequeña era Asunta Basterra, una joven de origen chino que había sido adoptada con unos pocos meses por una pareja gallega: Rosario Porto (también conocida como Charo)y Alfonso Basterra.

Asunta apareció en la cuneta de una pista forestal del Teo, localidad cercana a la ciudad de Santiago, alrededor de la una de la madrugada, y nadie esperaba escuchar los reveladores datos que se han ido descubriendo a lo largo de los años. Tras la autopsia, los investigadores confirmaron que la niña de origen chino había sido sedada horas antes de ser asesinada, lo que habría anulado totalmente su posible resistencia al asesino, ya que eran tales las cantidades de pastillas que tenía en el cuerpo, que la pequeña, por su peso y edad, habría caído K.O. en cuestión de horas.

El juez apunta a que fue su padre, Alfonso Basterra, el que sedó a la pequeña, echándole el Orfidal en polvo en el plato de comida. La dosis que encontraron en su sangre era de 0,68 gramos por mililitro. Pero, lo que se descubrió después, preocupó aun más a los expertos. Los análisis del pelo (donde se quedan los restos de los medicamentos), confirmaron que no era la primera vez que Asunta era medicada con Orfidal.

Las investigaciones apuntan a que la pequeña podría haber empezado a tomar estas pastillas tres meses antes. De hecho, su docente de violín, María José, relató que Asunta faltó a clase porque, según le dijeron, tenía una fuerte alergia y cuando le preguntó a la pequeña qué había ocurrido ella negó padecerla: "No tengo ninguna alergia. Nadie me dice la verdad. No se qué es lo que me dieron. Llevo dos días seguidos durmiendo". La profesora aseguró que la niña parecía mareada y no conseguía tocar como lo hacía siempre.

El crimen ha vuelo a aparecer en los medios este miércoles porque funcionarios de la cárcel de Brieva (Ávila) han encontrado muerta en su celda, colgada de un cinturón de tela atado a la ventana, a Rosario Porto, la madre de Asunta. Fuentes penitenciarias han indicado a Efe que en el recuento de la mañana los funcionarios han echado en falta a la reclusa y cuando han acudido a su celda la han encontrado ahorcada. Ya había intentado quitarse la vida en otras ocasiones. El 12 de noviembre de 2018 se enroscó un cordón alrededor del cuello estando en la ducha y el 24 de febrero de 2017 fue ingresada en el hospital tras ingerir un medicamento que tomaba habitualmente por prescripción médica.

El abogado de la fallecida aseguró que su cliente padecía "una depresión profunda" en diciembre del año pasado. El letrado José Luís Gutiérrez Aranguren, que acudía a los juzgados de Lugo para ejercer la defensa de un hombre procesado por difusión de pornografía infantil, ha explicado que Rosario Porto lleva "arrastrando" esa "depresión" desde "hace muchos años". Por ello, recomendó a su clienta pedir permisos para "poder forzar cuanto antes una posibilidad de clasificación en tercer grado y de anticipación de cumplimiento de la pena".