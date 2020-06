Qué comunidades han entrado ya en la 'nueva normalidad' y cuáles faltan

El pasado 14 de marzo, el Gobierno decretó que España entraba en estado de alarma como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Un real-decreto de medidas que pondrán punto y final de manera generalizada en unas 72 horas. La llegada a la denominada nueva normalidad también parece ser en formato asimétrico, ya que no todas las comunidades han entrado en el mismo día.

Galicia

Galicia fue la primera comunidad autónoma en dejar atrás de forma oficial las fases de desescalada e inaugurar, así, la nueva normalidad. Lo hizo el pasado lunes, día 15.

La Xunta de Galicia ha propuesto una serie de medidas entre las que reitera el uso de mascarilla y la distancia social. Además, se precisa, la higienización de los espacio comunes y la ventilación. El aforo aumentará hasta el 75% en la mayoría de los locales. En las terrazas, será del 80%.

Cantabria, País Vasco y Cataluña

Son las tres comunidades que han entrado en la nueva normalidad este mismo viernes, con el objetivo de aprovechar el fin de semana. El caso más excepcional es el de la región catalana, pues el área metropolitana de Barcelona apenas permaneció 24 horas en la Fase 3. La decisión, eso sí, se tomó en una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Euskadi también ha decidido adelantar su pase a la nueva normalidad a este 19 de junio. De esta forma, Euskadi “recupera todas las atribuciones y competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika” y, a partir de este viernes, quedan sin efecto todas las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma.

Mismo escenario para Cantabria que ha levantado el estado de alarma antes de tiempo y. Según ha adelantado el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el aforo máximo en bares, establecimientos de hostelería, comercios, centro comerciales, bibliotecas y centros culturales, será a partir de ahora del 75% en todos los municipios de Cantabria -sin distinción por población-. Sin embargo, en discotecas, pub y locales de ocio nocturno se reduce a un tercio

¿Qué pasará con Madrid?

La Comunidad de Madrid parece que será la última en entrar directamente en la nueva normalidad. El Gobierno regional ya ha declarado que irá por etapas y diseñará un plan concreta en el que se impondrán restricciones para hacerlo de forma progresiva.

Por lo pronto, se espera que la CAM haga público en las últimos horas el texto que de forma práctica retrasará la nueva normalidad. "No volveremos a la nueva normalidad a partir del domingo sino que iremos progresivamente, de forma escalonada, recuperando la normalidad en el sector de la restauración, hoteles, ocio, espectáculos o entretenimiento. Iremos avanzado gradualmente pero no en bloque, no de una sola vez, sino por etapas, por fases”, explicó Ignacio Aguado.