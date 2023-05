Cómo seguir la coronación de Carlos III: fecha, invitados, un trono de hace siglos...

Photo by Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

Londres será escenario este fin de semana de la primera coronación de un monarca en siete décadas. A Carlos III, rey desde el mismo instante en que murió su madre, el 8 de septiembre de 2022 se le colocará la corona con 74 años convirtiéndose así en la coronación más tardía de la historia de la monarquía británica. Con las calles llenas de banderas, los comercios están a rebosar de regalos para recordar el día y los restaurantes apuestan por platos conmemorativos en una semana histórica que sin duda notarán en la caja. Pero ¿cuándo será la coronación? ¿Dónde se celebrará? ¿Qué tradiciones continuarán Carlos y Camila? ¿Cuántos invitados hay? ¿Dónde podrá verse? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los miles de seguidores de la monarquía británica que no quitarán ojo este fin de semana a todos los festejos. En la Abadía de Westminster de Londres solo habrá 2.200 invitados que asistirán a la ceremonia en 'primera línea', entre ellos un centenar de jefes de Estado y los Reyes de España.

¿Cuándo es la coronación de Carlos III?

¿Cuándo es la coronación de Carlos III?

La coronación del rey Carlos III y de Reino Unido y la reina consorte Camilla Parker-Bowles tendrá lugar desde el sábado 6 hasta el lunes 8 en la Abadía de Westminster de Londres. El primer día tendrá lugar la coronación, la procesión del monarca y los saludos reales desde el Palacio de Buckingham. Ya el domingo 7 se celebrará un concierto en el castillo de Windsor y el acto del 'Gran Almuerzo de la Coronación'. El último día, el lunes, estará dedicado a las acciones de programas de voluntariado.

Ensayo de la coronación de Carlos y Camila EFE

¿En qué cadena de televisión puedo ver la coronación?

RTVE emitirá el próximo sábado 6 de mayo una programación especial con motivo de la coronación de Carlos III, que tendrá lugar en la Abadía de Westminster de Londres 70 años después de la que protagonizó la reina Isabel II en 1953. A las 11:00 horas comenzará el Informativo Especial en La 1 y Canal 24 Horas, donde Carlos Franganillo y Anna Bosch retransmitirán los actos oficiales con el apoyo del dispositivo desplegado en Londres.

Desde RTVE destacan que el ensayista hispano británico Tom Burns Marañón y la periodista británica Sarah Morris desde el plató entrevistarán en directo al embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott.

Carlos y Camila EFE

Así es el polémico nuevo juramento que piden al pueblo

Los detalles de la ceremonia publicados por el Arzobispado de Canterbury incluyen una nueva tradición por la que se pide a todos los súbditos que realicen desde sus casas o desde donde estén un juramento de lealtad al monarca y a sus herederos, lo que ha provocado el rechazo de los sectores republicanos. "Juro que rendiré auténtica lealtad a su majestad y a sus herederos y sucesores conforme a la ley. Que Dios me ayude", reza el texto publicado para que lo recite toda la ciudadanía en parques, casas, bares o donde se encuentre cada persona en ese momento.

El objetivo es que se jure lealtad al monarca con "un coro de millones de voces". Este juramento reemplaza al tradicional "homenaje de los pares" en el que miembros de la aristocracia hacían fila para rendir honores al nuevo monarca. Ahora será solo el heredero, el príncipe Guillermo, quien rinda honores al rey.

Abadia coronación Carlos y Camila Getty Images

La liturgia en la abadía de Westminster, paso a paso

Como rey de Inglaterra Carlos III es además el máximo responsable de la Iglesia Anglicana, pero en su coronación y por primera vez en la historia habrá representación de otros credos. El primer ministro, Rishi Sunak, de religión hinduista, leerá un pasaje de la Biblia.

Otra novedad incluye una plegaria que leerá el rey en inglés, galés, gaélico escocés e irlandés para reconocer el "rico patrimonio" de Reino Unido. Además participarán obispas anglicanas. Estas novedades "reflejan la diversidad de nuestra sociedad contemporánea", ha destacado el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, tras la publicación de toda la liturgia. En total, la ceremonia durará unas dos horas, dividida en diversas fases.

Harry y Meghan Agencia EFE

Meghan Markle, la ausencia más sonada. Enrique sí estará

El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, asistirá a la coronación de su padre, aunque lo hará sin la compañía de su esposa, Meghan Markle, que se quedará en Estados Unidos junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

La figura del príncipe Enrique, quinto en la línea de sucesión al trono, se ha convertido en motivo recurrente de polémica en Reino Unido, después de que tanto él como su pareja renunciasen a ejercer labores propias de la familia real y denunciasen situaciones de acoso. A las primeras críticas públicas le siguieron un libro de memorias y un documental donde habló sin tapujos de su vida.

La primera dama estadounidense, Jill Biden. EFE

¿Por qué no irá Joe Biden a la coronación de Carlos III?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tampoco estará en la coronación. Será la primera dama estadounidense, Jill Biden, quien represente al país.

Los Reyes de España asistirán a la coronación EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL / Europa Press / ContactoPhoto

¿Quiénes son los invitados a la coronación?

Más de 2.200 invitados, entre ellos un centenar de jefes de Estado, asistirán el próximo sábado a la ceremonia de coronación de los reyes Carlos III y Camila Parker-Bowlesen la Abadía de Westminster, anunció este lunes el Palacio de Buckingham. La lista de asistentes incluye a miembros de la Familia Real así como representantes internacionales de 203 países, de los que alrededor de 100 son sus jefes de Estado, según un comunicado.

También se prevé la presencia de representantes de la Iglesia y diferentes religiones, jefes de gobierno y ministros de Exteriores y galardonados con el premio Nobel. Además de esta lista oficial, unos 400 jóvenes representantes de organizaciones no gubernamentales podrán seguir la ceremonia religiosa de coronación desde dentro de la Iglesia de St Margaret, aneja a la abadía. Entre los invitados que asistirán a la Coronación, la asistencia del rey español Felipe VI y la reina Letizia está confirmada.

Trono para la coronación de Carlos III (Photo by SUSANNAH IRELAND/POOL/AFP via Getty Images

Trono de madera de siete siglos de antigüedad

Carlos III será coronado rey en el mismo trono de madera de roble báltico que se usó por primera vez en la ceremonia de coronación del rey Eduardo II (1307-1327). El llamado Trono de San Eduardo fue encargado en 1296 por Eduardo I para albergar uno de los símbolos más importantes de la historia de la isla, la llamada Piedra de Scone, que el citado rey capturó en la abadía de ese nombre tras derrotar a los escoceses.

Desde el siglo XIV, tanto el trono como la piedra sobre la cual se sentaban los monarcas han sido un elemento central en los actos de coronación de los soberanos británicos. En 1996, Londres devolvió la Piedra de Scone a los escoceses, que la exhiben en el Castillo de Edimburgo, a condición de que sea devuelta para ser usada en las coronaciones.

¿Qué sillas se subastarán después de la coronación?

Sin embargo, el Trono de San Eduardo es solo uno de los varios asientos que se utilizarán en la ceremonia. En un comunicado, Buckingham detalló que, según la tradición, los reyes Carlos y Camila se sentarán en diferentes Sillas de Patrimonio, Tronos y Sillas de Congregación.

Las Sillas de Patrimonio, de madera de haya bañada en oro, se fabricaron en 1953 para la ceremonia de coronación de la madre del soberano, Isabel II, el 2 de junio de ese año, y ahora se usarán en el acto de coronación de la reina consorte Camilla Parker-Bowles y en el comienzo de la ceremonia.

Mientras, los Tronos para la Entronización y el Homenaje fueron creados para la coronación de Jorge VI e Isabel, abuelos del monarca, el 12 de mayo de 1937. Por su lado, un centenar de Sillas de la Congregación, recubiertas de terciopelo azul, también se usarán en la Abadía de Westminster el próximo sábado. Tras la celebración, estas sillas serán subastadas y los beneficios irán a parar a fundaciones caritativas.

Así es la tela bordada de la coronación

La mampara de tela bordada con ángeles y un árbol dedicado a los países de la Commonwealth, tras la cual será ungido Carlos III antes de ser coronado, ha sido bendecida en la Capilla Real del Palacio de St James. La pantalla de 2,6 por 2,2 metros, montada sobre un marco de madera con postes coronados con águilas de bronce acabadas con pan de oro, pretende ofrecer privacidad al nuevo monarca cuando es ungido con aceite consagrado en las manos, pecho y frente por el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia Anglicana.

El dosel, donado por el ayuntamiento del distrito londinense de la City -la parte más antigua de la ciudad, donde se ubica el sector financiero-, fue diseñado por Aidan Hart, en colaboración con el propio soberano.

Príncipe Carlos Camila Parker Bowles EFE

¿Como será la corona de Camila?

Camilla Parker-Bowles ha escogido su propia corona, fabricada por la casa Garrard para la reina María, quien también fue reina consorte y coronada junto a Jorge V en 1911.

Según la Casa Real británica, "es la primera vez en la historia reciente que se utilizará una corona ya existente para la coronación de una consorte en lugar de un nuevo encargo". La corona ha sido modificada por el Joyero real, con joyas adicionales que rendirán homenaje a la difunta Isabel II.

Hollywood DREAMSTIME / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO vía Europa Press

¿Qué música sonará en la coronación?

La coronación de Carlos III tendrá tintes cinematográficos no solo por su suntuosa puesta en escena, sino por la música de la Marcha de la Coronación, que el escocés Patrick Doyle, uno de los más aclamados compositores de bandas sonoras, ha elaborado para la ceremonia.

En una entrevista con EFE, el compositor de las películas de Kenneth Brannagh y de otras como 'Brave', 'Harry Potter and the Goblet Of Fire' o 'Sentido y sensibilidad', explica que su relación con el monarca se remonta a hace 33 años, cuando el entonces príncipe de Gales le escribió una carta para felicitarle por su trabajo en 'Enrique V'.

La Marcha de la Coronación, que será dirigida por el director de la Royal Opera House, Antonio Pappano, estará dividida en cuatro secuencias, inspiradas en la propia vida de Carlos III. La primera parte tiene una introducción "heráldica" y está llena de pompa y boato.

Da paso a un segundo movimiento de ritmo más acelerado, "como el paso del tiempo", caracterizado por las influencias celtas que recuerdan el origen escocés de Doyle. La tercera secuencia es "gozosa y divertida" con "fuegos de artificio orquestales", para culminar en una última sección "romántica y reflexiva".