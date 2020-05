Madrid, Málaga, Barcelona... cuándo pasarán a la fase 1: así varían sus datos

Hace una semana, las comunidades remitieron a Sanidad la documentación técnica para pasar a la siguiente fase. El veredicto final llegaría el viernes, día 8: el 51% de los españoles dieron un paso más en la desescalada; el resto, se mantendrían en la Fase 0 a la espera de unos datos mejores que no atisbaran demasiado una posible.

En ese último grupo se encuentran Madrid, Cataluña (excepto tres municipios), Castilla y León (excepto 26 áreas sanitarias), la Comunidad Valenciana (excepto 24 departamentos) y las provincias de Málaga, Granada, Toledo, Ciudad Real y Albacete.

Entonces, ¿cuándo pasarán a la Fase 1? Desde el pasado lunes 11 de mayo, aquellas regiones que no habían cumplido los objetivos, podían volver a remitir la documentación para ser de nuevo evaluada. La fecha límite fue ayer, miércoles 13 de mayo. Dicho de otro modo, no es necesario esperar dos semanas para pasar a la siguiente fase. Es decir, puede que el lunes estas provincias entren en la Fase 1, siempre y cuando, obviamente, el comité de expertos de luz verde. Ante esta tesitura, ¿cómo llegan estas zonas a una nueva fecha clave?

Mira también Cómo pueden viajar varias personas en el mismo coche o moto en la Fase 1

Madrid insiste en pasar a la Fase 1

En la región de Madrid -que centró la polémica la semana pasada después de que dimitiese la directora de Salud Pública al no estar de acuerdo con pedir el pase a la Fase 1- los datos siguen sin ser esperanzadores. Al menos, en el sentido, de tener de capacidad de maniobra en el caso de rebrote.

En las últimas 24 horas (con fecha 14 de mayo), la Comunidad de Madrid ha registrado 106 nuevos hospitalizados, muy por encima del resto de comunidades. Además, 9 nuevos ingresos en UCI, solo por detrás de Cataluña con 14 y 19 fallecidos. Se reduce, con respecto al día anterior, el número de nuevos hospitalizados, fallecidos e ingresados en UCI y, por contra, sube el dato de nuevos contagios. Pese a todo, sigue siendo junto con Cataluña, la que peores datos presenta.

Acumula, junto con Cataluña, buena parte de los nuevos casos a nivel nacional. La Consejería de Sanidad ha dicho que creará equipos de rastreadores, así como reforzar la atención primaria (esto último, por cierto, es uno de los puntos le exigía Sanidad la semana pasada). En palabras de Ignacio Aguado, no hay razón que justifique no pasar a la siguiente fase. La realidad es que con los casos de contagios y muertos que sigue registrando la comunidad, su cambio de fase no parece aún asegurado.

Cataluña

La situación de Cataluña se torna aún más critica, pues el número de fallecidos de este jueves es de 131, cifra que supone, a nivel nacional, volver a pasar la barrera de los 200; algo que no ocurría desde hace 5 días.

La intención de la Generalitat es volver a pedir el pase a la Fase 1 por áreas sanitarias. En este sentido, ha solicitado que sigan un paso más el plan de desescalada Lleida, Girona y la Cataluña central. Mientras, Barcelona y su área metropolitana tendría que seguir una semana más en Fase 0.

Si Sanidad aprueba esta petición, con esas nuevas zonas serán seis las regiones sanitarias catalanas que estarán en fase 1 de desconfinamiento a partir del día 18, y se quedarán en fase 0 la ciudad de Barcelona y las dos regiones metropolitanas, la Norte y la Sur.

La Comunidad Valenciana

En las últimas 24 horas, la Comunidad Valenciana ha registrado 109 casos que han precisado hospitalización, ningún ingreso en UCI y 8 fallecidos por coronavirus. Cifras que suponen una nueva bajada con respecto al día anterior.

No todas sus áreas están en Fase 0, algunas sí que pasaron a la Fase 1 el pasado lunes, 11 de mayo. Ahora, la Generalitat valenciana ha solicitado que sea toda la comunidad la que pase a Fase 1 y para ello, ha propuesto algunas restricciones, como ya hizo el País Vasco. Algunas de ellas sería que los actos y espectáculos al aire libre de menos de 200 personas no estén permitidos por el momento.

Mira también La Comunidad Valenciana no ha pasado a la Fase 1 por no realizar suficientes tests

Málaga y Granada

Málaga y Granada fueron las dos únicas provincias de Andalucía que no pasaron a Fase 1. Ahora, la Junta ha vuelto a solicitar que éstas también den un paso más en la desescalada y se sitúen en el mismo punto que sus vecinas.

De hecho, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya explicaron que el Gobierno andaluz quiere que Granada y Málaga se sumen al resto de las provincias de la comunidad que ya están en fase 1, e incluso intentarán que pasen a la siguiente fase, a la 2, al mismo ritmo que el resto de la comunidad.

¿Cómo evoluciona el coronavirus en Granada? En los últimos días, la Junta de Andalucía ha realizado un fuerte ajuste en el número de contagios acumulados que ha provocado ciertas anomalías en la evolución de los datos. De este modo, en Granada los casos activos han bajado de la barrera de los 400, según explica Granada Hoy.

Mientras, Málaga sigue siendo la provincia de Andalucía que más casos registra en términos absoluto. El miércoles 13 de mayo, registró 48 nuevos contagios, muy por encima de los 11 del pasado martes.

Castilla y León continua con su desescalada asimétrica

La Junta de Castilla y León ha anunciado que este mismo miércoles remitirá al Ministerio de Sanidad un nuevo listado en el que se propondrán más zonas básicas de salud para iniciar la desescalada y pasar a Fase 1 con el criterio de que haya tres o menos casos por 10.000 habitantes en 14 días y garantías de trazabilidad de cada uno de los afectados por coronavirus. A día de hoy, en Castilla y León existen 26 zonas básicas de salud en Fase 1 y se sumarán previsiblemente 14 más que se quedaron fuera por no entrar en plazo la semana pasada.

¿En cuanto a datos? Este jueves, 14 de mayo, la comunidad ha registrado 68 nuevos casos confirmados por PCR. Su tasa de incrementos es superior al resto de comunidades con 0,38%. Su escenario, por tanto, se prevé similar al pasado viernes: nuevas áreas que pasarán a la Fase 1, y otras que permanecerán en la 0.

Ciudad Real y Albacete

Esta comunidad ya envió el pasado lunes su informe a Sanidad, en el que solicitaba que las regiones de Albacete, Ciudad Real y Toledo se sumasen a la fase 1, como ya lo hicieron la semana pasada las de Cuenca y Guadalajara

Este miércoles han remitido a Sanidad información más exhaustiva sobre determinados aspectos, como el relativo a la capacidad asistencial. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, avanzó el lunes que la Junta haría llegar al Ministerio también información de cómo van a funcionar los equipos de rastreo para localizar a los posibles contactos de los casos de coronavirus, lo que permite afrontar con garantías las fases de la desescalada.

La consejera y portavoz insistió entonces en la prudencia y la responsabilidad, por la posibilidad de que haya repuntes de los contagios durante la desescalada, y explicó que ese rastreo servirá para evitarlos.