¿A partir de qué fase se pueden hacer viajes en avión o en barco?

Este lunes, 11 de mayo, la mitad de los españoles ha entrado en la Fase 1 del plan de desescalada. La libertad de movimiento dentro de la misma provincia (a excepción del País Vasco que solo permite en el interior del municipio), así como la apertura del sector servicios con el aforo limitado son principales medidas de este desconfinamiento progresivo.

Otra novedad importante es que a partir de este 11 de mayo, el Gobierno también permite los vuelos comerciales entre las islas Baleareas y Canarias. Según la orden del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este restablecimiento de los vuelos comerciales en los territorios insulares será efectivo desde las 00:00 horas de esta noche. No obstante, se mantienen las restricciones de conexiones aéreas con la Península Ibérica.

¿Supone esto que se puede volar a Canarias (por ejemplo) para hacer turismo? No. La libertad de viajes en avión no entra dentro de la Fase 1. Solo se podrá salir de la provincia una vez se haya superado la Fase 3 y entrado, por tanto, en la denominada nueva normalidad. Además, tanto la provincia de destino como de salida deberán encontrarse en la misma fase. Estos vuelos serán por causa justificada como asistencia médica, trabajo, etc.

Por otra parte, la orden también fija medidas para el transporte marítimo en esta fase 1, planteando la necesidad de adaptar las condiciones de prestación de los servicios de este transporte de pasajeros interinsulares. Además, en el caso del archipiélago balear se restablecen los servicios marítimos con la Península.

Servicios mínimos

A efectos de salvaguardar una conectividad aérea básica esencial entre las islas durante la duración del estado de alarma, se considerará como servicio mínimo imprescindible la realización de dos frecuencias diarias en las rutas Gran Canaria-Tenerife Norte, Gran Canaria-Fuerteventura, Gran Canaria-Lanzarote y Tenerife Norte-La Palma. Para la ruta Tenerife Norte-El Hierro se fija una frecuencia diaria.

En el caso de las Islas Baleares se establece como servicio mínimo imprescindible la realización de dos vuelos diarios de ida y vuelta entre Palma de Mallorca e Ibiza, y de dos vuelos diarios de ida y vuelta entre Palma de Mallorca y Menorca.

los operadores que ofrezcan el servicio deberán ofrecer al público solo el 50% de la capacidad total de cada aeronave para asegurar la debida separación entre pasajeros.