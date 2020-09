Final para la familia de Pilar, la mujer que falleció el pasado mes de marzo en Leganés (Madrid) y su cuidadora habría pedido que la incineraran alegando que no tenía familia quedándose en la vivienda, según denuncia la familia. Esta madrugada una empresa de desokupas han recuperado la vivienda después de que ayer anunciarán que se había alcanzado un acuerdo para que dejara el piso de la Avenida Juan Carlos I el próximo lunes. En declaraciones a 'Espejo Público' Rosa asegura que "no soy una okupa porque yo tenía llaves de esa casa". Y ha sido rotunda en que todo lo dicho es "mentira".

"No nos fiábamos de ella", dicen desde la empresa de desokupas. Así esta misma madrugada han alcanzado un acuerdo con Rosa, la cuidadora, para que saliera de la vivienda. Desde que se conoció la noticia los vecinos han arropado a la familia haciendo concentraciones frente al número 21 de esa calle de Leganés donde ayer un camión de mudanza se llevaba sus pertenencias. En declaraciones al programa de Antena 3 ha respondido a algunas de las acusaciones que la familia vierte sobre ella y aseguraba que "cambié el contrato de suministros en junio, cuando la señora ya había fallecido", en relación al supuesto cambio antes de que falleciera Pilar.

Rosa también ha querido dejar claro que "la familia no vino antes cuando la señora estaba enferma" y que Pilar le habría pedido "quédate conmigo que no tengo a nadie". Ella insiste en que no es una okupa porque tiene llaves de esa vivienda "y de la otra que tiene" y que "me dijo que iba a cambiar la herencia para dejarme la casa".