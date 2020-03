Habla el primer curado en España tras el coronavirus: "Esto es algo muy serio"

Miguel Ángel Benítez, trabajador de banca de 62 años, nacido en Huelva, pero residente en Sevilla, y Fernando Pérez 'Camarón', de etnia gitana, residente en Haro (La Rioja) y dedicado a la compraventa de coches, pero también uno de los asistentes al ya 'célebre' entierro de Vitoria. Ambos se disputan ser considerado el paciente 'cero' del Covid-19 en España.

Lo que sí es seguro es que Benítez es el paciente 'cero' de Andalucía. Se sospecha que se contagió a primeros de febrero en una convención de su empresa en Málaga. Tras varios días sintiéndose mal fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el 25 de febrero, para sorpresa suya, fue diagnosticado como positivo por el coronavirus. Sufría neumonía en sus dos pulmones y fiebre muy alta. Fue tratado con un tratamiento de choque, con un retroviral que se usa en personas con VIH.

El 2 de marzo, tras dar dos veces negativo en el test viral, fue dado de alta y volvió a casa. Fue el primer paciente curado en España. Entonces apenas había unos cientos de casos en España. Este sábado, según los últimos datos oficiales, hay casi 25.000 casos de contagio, tras la muerte más de 1.300 personas, y más de 2.100 pacientes recuperados.

Mira también Justicia cede médicos forenses y técnicos para facilitar la detección del coronavirus

Miguel Ángel Benítez atiende al teléfono a La Información desde su casa de Sevilla y asegura que "desde hace ya más de 10 días no quiero hacer declaraciones a los medios de comunicación por un tema personal". Por ello sólo "diré que estoy bien, estoy curado y hago vida normal. Esto se cura, pero digo a la gente que se tome en serio las indicaciones de las autoridades y se quede en casa. Esto no es una gripe más".

Desde que fue dado de alta, Miguel Ángel solo ha tenido palabras de reconocimiento para la sanidad pública y los sanitarios que el atendieron en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. "Entré mal con neumonía en los dos pulmones y con fiebres muy altas que hacían que me encontrara muy mal, pero allí", en el hospital, "me atendieron de maravilla", decía al ser dado de alta hace ya 18 días.

Los pacientes dados de alta son, en buena medida, un canto a la esperanza cuando España vive momentos dramáticos en los que el número de personas infectadas y fallecidas crece exponencialmente cada jornada. Así, este viernes, desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se indicaba que los casos de coronavirus en España se situaban ya en casi 25.000, con 2.125 pacientes curados.

La cifra de altas no es baladí para que Miguel Ángel Benítez se considere "ya curado" y, sobre todo, sin posibilidad de contagiar el virus a otras personas. Y es que este pasado lunes las palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejaron desconcertados a todos aquellos que han recibido ya el alta tras haber padecido la infección del Covid-19, cuando alertó de que las personas que han enfermado del Coronavirus y que han dejado de padecer síntomas y han sido dadas de alta, pueden seguir contagiando durante dos semanas otras personas. Por ello pidió, que esas personas sigan confinadas, no reciban visitas y se mantengan aisladas durante esa cuarentena de 14 días.

Belén Terrón, natural de Badajoz, de 22 años, y estudiante de turismo en Foggia (Italia) con una beca Erasmus, regresó a finales de febrero del país trasalpino y el 2 de marzo fue diagnosticada como positivo en Covid-19. Tras dos semanas "aislada" en su casa junto a su padre -su madre y sus hermanas salieron de la casa como medida preventiva-, que le hacía la comida, pero se quedaba en el salón y ella de mantenía sola en su habitación, fue dada de alta el 15 de marzo. "Nunca pensé que yo pudiera tener el virus, pero lo tenía y me he curado". Belén explica cómo ha sido la enfermedad para ella: "Un poco más fuerte que una gripe normal, con fiebre, dolor de pecho, tos... He estado 4 o 5 días enferma, pero luego la recuperación ha sido rápida".

Belén explica que "mi familia y yo preguntamos varias veces al médico que estaba en contacto conmigo si tenía alguna posibilidad de seguir contagiando la enfermedad a pesar de estar ya curada y nos dijo que no", cuenta. Asegura que "incluso a mi madre el médico le aseguró que ahora la persona junto a la que podía estar más segura era yo. Con esas palabras, yo me reuní ya con el resto de mi familia, ya todos juntos, y así seguimos, y ahora dicen eso de que yo puedo seguir contagiando. Me enfadé un poco al principio, cuando salió lo de la Organización Mundial de la Salud de que los enfermos ya recuperados podíamos seguir expandiendo el virus durante 15 días, pero me imagino que los médicos que a mi me dijeron lo contrario no lo sabían... En fin", suspira resignada. "Lo bueno es que llevamos ya siete días desde que me dieron el alta y ninguno de ellos, de mi familia, tiene síntomas de tener el Covid-19".

Belén, desde Badajoz, al igual que Miguel Ángel, desde Sevilla, insiste en su llamamiento a ser responsables y observar el mandato de las autoridades sanitarias: "Hay que quedarse en casa, por favor, si no esta pesadilla no acabará nunca y, sobre todo, por preservar la salud de nuestros mayores". Explica esta estudiante pacense que "veo por las redes sociales, por ejemplo, que hay jóvenes que no guardan el aislamiento o el confinamiento en casa y les digo que hay que ser responsables, sobre todo por nuestros padres, madres, abuelas, abuelos... Yo he estado 15 días aislada en una habitación y ahora sigo aislada, aunque de otra forma ya, y no pasa nada, pero hay que hacerlo".

Belén y Miguel Ángel, el testimonio de dos de los más de 1.500 españoles que han superado, oficialmente, el Covid 19, y su mensaje es el mismo: "De esto se sale y uno se puede curar". Son sus casos, pero "quédense en casa y sean responsables porque sino vemos las cifras dramáticas de infestados y muertos que salen cada día. El caso de España, tristemente, me está recordando mucho al de Italia, que es de donde yo vengo y donde probablemente me infecté. Parece que ahora mismo los dos países somos las 'zonas cero' de la pandemia".

En Valencia, el periodista deportivo valenciano Kike Mateu, uno de los primeros hospitalizados y positivos en España, cree que se contagió en el viaje a Milán para informar del partido Atalanta-Valencia CF de Champions que se jugó en el estadio de San Siro de Milán el 19 de febrero. Lleva 23 días hospitalizado y este viernes por la tarde, a las 17.30 horas, esperaba en su habitación del Hospital La Fe de Valencia el resultado del segundo test para irse a su casa ya curado, después de que, por fin, diera negativo en el primer test que le hicieron el jueves 19 de marzo.

Pero ha dado de nuevo positivo: "No es normal lo que me esta pasando y no poder eliminar el virus tras tantos días, pero hay que resignarse y no perderé el humor porque yo me encuentro bien ahora mismo", dice, y añade, en forma de consejo: "Hay que tener calma y estar tranquilos. De esto se sale, esto se pasa. Si lo tenéis, algún día tendréis la alegría, seguro. Los síntomas del coronavirus son como los de un resfriado fuerte, al menos los que he tenido yo, pero se me complicó con una neumonía. El coronavirus es peligroso porque no tiene tratamiento", reflexiona.

Además, explica que estar aislado es muy difícil, "pero no hay que darle vueltas. Hay que cumplirlo. La sanidad española es maravillosa. Los médicos, enfermeras... se están dejando la vida por nosotros". Por ello, hacía un llamamiento a las autoridades políticas de nuestro país: "Sólo si estás dentro de un hospital entiendes lo que sufren los profesionales por falta de medios. Necesitan material, personal... ayuda de verdad. No necesitan discursos políticos de 'vamos a hacer' o 'apoyamos a nuestros héroes'. ¡Solucionen sus problemas ya, por favor!".