Darias: "La decisión sobre una tercera dosis se basará en evidencia científica"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha emplazado este viernes la decisión sobre la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 a la reunión de la ponencia de vacunas, los resultados de los ensayos clínicos de Pfizer y Moderna y el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento. Darias ha asegurado en su visita al centro de vacunación itinerante, una "vacuguagua", en San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) que expertos de vacunología del Ministerio, comunidades científicas y comunidades autónomas están "trabajando en ello desde julio", pero será "desde la evidencia científica y la propuesta de esta ponencia de vacunas y las autoridades sanitarias" de donde salga la decisión definitiva.

A su juicio, "España está preparada" pero decidirá de acuerdo a los datos que aporten la ciencia y los organismos reguladores. Sobre la vacunación para menores de 12 años, ha insistido en la misma idea: "Por ahora no está autorizada, no tenemos datos al respecto" y, en principio, "no será antes de final de año que se tenga una respuesta".

En lo relativo a la decisión de un juzgado de Barcelona de autorizar la administración de ozonoterapia a un paciente de Covid ingresado en un hospital de la comunidad, ha recordado que "la clínica de los pacientes debe estar en manos de los profesionales sanitarios". España va "de la mano de la Agencia Española del Medicamento, la organización médica colegial y los profesionales sanitarios", que atienden a este paciente y a otro caso antecedente en Valencia.

La ozonoterapia, ha dicho, para que pueda ser utilizada, tienen que darse tres condiciones: "Una autorización comercial, que no tiene; que haya formado parte de un ensayo clínico, que, aunque hay uno autorizado, no ha reclutado aún ningún voluntario"; y que se trate de "uso de medicamento compasivo, que no lo es". Por lo tanto, ha pedido que sean "los profesionales sanitarios los que decidan sobre los pacientes" y no "otras instancias".