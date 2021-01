Llega la tercera ola a España con 30.579 contagios más el primer fin de semana

La tercera ola del coronavirus arranca en España sumando nuevos contagios y fallecidos tras un mes de diciembre lleno de festivos, con la incidencia acumulada en datos alarmantes y el programa de vacunación a medio gas. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el número de infectados por la Covid-19 roce los dos millones -1.958.844- tras sumar 30.579 nuevos contagios desde el pasado 31 de diciembre. Los primeros datos de la pandemia conocidos este 2021 dejan la cifra de 241 muertes más desde Nochevieja -51.078 en total- y preocupa mucho el número de incidencia, que sigue en máximos muy alarmantes si tenemos en cuenta que el umbral de riesgo máximo que siempre ha valorado el gobierno era de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy esa cifra está en 272, que aunque el valor es menor que hace cuatro días, hay que coger ese dato con cautela "porque puede ascender", según adelanta María José Sierra, doctora del Centro de Alertas Sanitarias. Así, "es pronto para valorar el impacto real en la incidencia del coronavirus la transmisión durante las fiestas navideñas, pero la tendencia está en aumento y la evolución es preocupante", sentencia.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa del Gobierno para notificar la evolución del coronavirus en España ha sido muy tajante: "Se trata de no bajar la guardia no solo hasta el día de Reyes sino durante las próximas semanas porque vienen días complicados. La pandemia sigue creciendo". Los datos que se han ido conociendo a lo largo del día no eran nada buenas. Algunas comunidades autónomas también publican los datos durante los días festivos y así hemos podido conocer que aumentaban los contagios un 50% respecto al fin de semana anterior, según los datos facilitados por las consejerías.

Un total de siete comunidades están ya en riesgo extremo al superar esos 250 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, línea roja puesta desde el Gobierno. Se trata de Extremadura con 604 y Baleares con 529. Son las dos peores. Pero también es muy alta en la Comunidad de Madrid con 375. También preocupan la situación de Castilla la Mancha con una incidencia acumulada de 356, La Rioja con 330, Cataluña con 369 o Valencia con 322. La pandemia sigue en aumento y todavía no se ha dejado ver el efecto navidad en unos datos que desde el propio gobierno tienen claro que serán mayores según avancen las horas. En total la preocupante cifra se sitúa en 272 casos por cada 100.000 habitantes, un poco por debajo de la anterior, 279.

La relajación de las medidas anticovid durante el periodo navideño ha hecho que estemos entrando de lleno en una nueva etapa de la pandemia en la que se imponen medidas más duras para empezar a doblegar la curva de contagiados en comunidades como Cataluña. El Govern endurecía esta misma mañana las restricciones a partir del día 7 y durante 10 días ante el auge de la Covid-19, con el establecimiento de confinamiento municipal cada día y cierre de centros comerciales y gimnasios, al tiempo que empezará a vacunar ya a los sanitarios, en paralelo a los ancianos en las residencias. Tales medidas llegan después de conocerse que el riesgo de rebrote en Cataluña se sitúa ya en 500, 78 puntos más que el domingo.

Y mientras los datos del coronavirus siguen creciendo, la campaña de vacunación intenta coger ritmo. En Madrid solo se han puesto el 6% de las dosis recibidas, frente el 80% de Asturias. Ninguna ha cumplido con lo previsto y mientras toca ponerse al día con las vacunaciones, los datos dejan cifras como las madrileñas, donde se han notificado 913 nuevos casos de la Covid-19, 41 menos que el dato de este domingo, pero los fallecidos en los centros hospitalarios suman 20 (dos más) y el número de pacientes hospitalizados han subido tanto en planta como en UCI, lo que supondría una ocupación del 29,5%.

En Cataluña este porcentaje se eleva al 35%, seguida de Baleares, con el 34% de las camas UCI ocupadas. En la Comunidad Valenciana sería del 29% frente al 26% y 27% de Castilla la Mancha y Castilla y León respectivamente. En total, las comunidades han notificado a Sanidad que hay 13.458 enfermos ingresados (1.925 más que el 31 de diciembre) en los hospitales, con una ocupación del 11,2 por ciento frente al 9,49% del pasado jueves, que en el caso de las ucis se sitúa en el 23 por ciento de las camas (21,21% en Nochevieja).

Vacunas a "velocidad de crucero"

Illa ha dado los primeros datos sobre el proceso de vacunación en España. Ya han llegado ya un total de 718.535 dosis de la vacuna de Pfizer. "El proceso está arrancando bien", afirma pese a los datos: en total se han puesto 82.834 dosis de la vacuna de las 718.535 que ya están en los congeladores españoles. El ministro que asegura estará al frente de Sanidad hasta que comience la campaña de las elecciones en Cataluña ha querido puntualizar que de todos los viales "360.000 eran repartidas hoy mismo". Insiste el ministro que espera que a lo largo de esta semana las campaña de vacunación coja "velocidad de crucero". El Gobierno anunciará el número de personas vacunadas cada día desde hoy.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado esta tarde también que España ha realizado ya más de 22,6 millones de pruebas diagnósticas desde que comenzó la epidemia. Concretamente, las comunidades autónomas han notificado que, hasta el 31 de diciembre, han llevado a cabo un total de 22.660.315 pruebas diagnósticas. De éstas, 19.115.259 son PCR y 3.545.056 test de antígenos. En la última semana la cifra ha sido de 500.486 PCR, una media de 71.498 al día.