España supera dos millones de positivos tras sumar 42.560 contagios en dos días

La pandemia se descontrola tras las fiestas navideñas. Lo dicen las cifras. La tercera ola del coronavirus sigue creciendo en España y en medio de un ritmo de vacunación que poco a poco pretende coger la velocidad de crucero a la que hizo referencia el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el número de personas infectadas por la Covid-19 supera ya la barrera de los dos millones en España. Según los últimos datos oficiales ofrecidos, la cifra se sitúa en 2.024.904, después de que en las últimas 48 horas el número se haya incrementado en 42.560 casos -6.500 ayer y el resto acumulados-. También preocupa a los expertos el dato que deja la incidencia acumulada si tenemos en cuenta que el umbral de riesgo máximo que siempre ha valorado el gobierno era de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy está en 321 (sin contar los retrasos). Vienen semanas complicadas porque los datos "seguirán aumentando", asegura la doctora María José Sierra desde el Centro de Alertas Sanitarias.

En las últimas semanas el número de casos está aumentando en un 20% en el conjunto de España y en todas está creciendo la incidencia acumulada. De hecho, hay ocho comunidades autónomas con más de 300 casos por cada 100.000 habitantes y en cuatro de ellas de más de 400 casos", ha señalado el la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra. Se trata de Extremadura (716), Baleares (529), Madrid (452) y Cataluña (411). "Claramente estamos en una nueva ola, llamada la tercera, aunque el nombre es lo de menos. De nuevo estamos en una tendencia ascendente de los casos", puntualiza. El resto de comunidades con una incidencia mayor de 300 casos por cada 100.000 habitantes son Castilla-La Mancha (397,62), Comunidad Valenciana (343,74), La Rioja (385,73) y Melilla (305,25).

Respecto a los fallecidos por Covid-19, el departamento que dirige Salvador Illa ha notificado este jueves 245 más, de los cuales 530 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 51.675 personas. En la actualidad, hay 14.543 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.307 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.651 ingresos y 804 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa actualmente en el 11,93% y en las UCI en el 23,97%. "Seguimos preocupados con la tendencia creciente y desde el día 10 de diciembre se ha producido un incremento, al igual que el día 26 de diciembre", ha detallado Sierra.

En la misma línea esta mañana Illa ha vuelto a avisar: la evolución actual de los contagios del coronavirus está generando una situación de "muchísima preocupación". Todavía al frente de la cartera de Sanidad hasta que de el pistoletazo de salida la campana electoral en Cataluña, ha insistido en que existe una "preocupación muy alta" por la evolución de la pandemia. "Ayer acabaron las fiestas de Navidad y volvemos a un proceso de normalidad y, aunque puede haber un retraso en la notificación de casos por la particularidad de estas fiestas, la valoración que hacemos es de muchísima preocupación", sentencia.

Ahora bien, pese a ello, el Gobierno no contempla un confinamiento total, como el aprobado en marzo, ya que el plan de respuesta vigente ha permitido doblegar la segunda curva de contagios del Covid-19. "Vienen semanas muy complicadas", que hay tener "la guardia muy alta" y que hay que seguir "al pie de la letra" las recomendaciones de las autoridades sanitarias, anunciaba esta mañana Illa antes de conocerse que Castilla y León cierra su territorio sine díe. Se mantiene el toque de queda y medidas más restrictivas en Ávila, Segovia y Palencia con cierre de hostelería al menos durante dos semanas. La comunidad contabilizaba un total de 142.345 positivos por coronavirus, de ellos 1.822 notificados en las dos últimas jornadas.

Las cifras son mucho mayores en la Comunidad de Madrid, donde han sumado desde el martes 8.917 nuevos casos de covid-19, de los que 1.046 figuran como diagnosticados en las últimas 24 horas, y 53 fallecidos por la enfermedad en los hospitales madrileños, de los que 23 murieron ayer. Por otro lado, han ascendido los pacientes hospitalizados (2.121, frente a los 1.998 que había el martes) y los ingresados en UCI (377, cuando el martes eran 352). Desde que se inició la pandemia, Madrid se sitúa a la cabeza del número de fallecimientos, con 11.953 defunciones, seguida de Cataluña, con 8.797, Andalucía, con 5.210, y Castilla y León, con 5.128.

Un 27% de vacunados

La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso es precisamente de las zonas donde el plan de vacunación está menos avanzado. Hoy también se ha conocido que un total de 207.323 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la covid-19 en España, 67.984 más que los datos facilitados este pasado martes por el Ministerio de Sanidad, lo que supone un 27,9% de las 743.925 dosis entregadas a las comunidades autónomas.

Según el balance de Sanidad de este jueves, después del festivo Día de Reyes en el que algunas comunidades no han vacunado, las regiones donde la campaña está más avanzada son Asturias, con un 60,7% de las dosis recibidas ya administradas; Ceuta, con el 57,3%, y Galicia, con el 54%. Por contra, al final de la lista se sitúan Madrid -con 11,5%- Cantabria -13,2%-, y la Rioja -con el 14,5% inoculado de todas las dosis recibidas.

Por otra parte hoy se ha conocido que en España ya se han detectado 60 casos de la cepa de coronavirus británica y otros muchos están siendo estudiados por las comunidades autónoma. No obstante, y pese a que se ha observado que esta cepa provoca una mayor transmisibilidad de la enfermedad, aunque no aumenta la gravedad de la misma, Sierra ha comentado que, por ahora, no se ha observado que esté teniendo un impacto en la tasa de incidencia de contagios en España.