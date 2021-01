La incidencia por el virus sigue al alza: 25.438 contagios más y 408 fallecidos

Los malos augurios del fin de semana se confirman un día después. La pandemia de coronavirus está descontrolada en España, donde el Ministerio de Sanidad ha registrado 25.438 positivos nuevos y un aumento de la incidencia hasta los 454 casos por cada 100.000 habitantes. Un nuevo repunte que confirma que las semanas navideñas han favorecido la transmisión de la Covid-19 entra la población. Y en muchos casos, con resultados fatales, ya que el departamento de Salvador Illa ha añadido a sus estadísticas 408 muertos más por la enfermedad que se han contabilizado en las últimas 24 horas.

La incidencia acumulada (IA) del lunes ya activó las alarmas de lo que vendría en los próximos días, después de que creciera casi en 80 puntos en una jornada en la que ya se podía valorar de una forma más clara las consecuencias de las reuniones navideñas. Ahora, la tendencia al alza se confirma con esos 454 casos registrados, que superan en más de 200 el límite del riesgo extremo marcado por las autoridades sanitarias. Algo que también se nota en los hospitales, donde los ingresos en planta como en UCI no paran de aumentar. En el primer caso, hay 1774 hospitalizados más que el lunes, mientras que en las unidades de cuidados intensivos el incremento es de 173 personas más.

Las comunidades autónomas tampoco presentan números esperanzadores. A la cabeza de la crisis sanitaria continúa Extremadura, que vuelve a incrementar su IA y llega a los 1076 positivos por cada 100.000 habitantes. Unas cifras que muestran el avance constante de la Covid-19 en la región extremeña. La segunda que está peor es Madrid, que ha superado a Baleares en la lista. La autonomía madrileña llega a los 621 casos, y el archipiélago crece hasta los 600. Salvo Asturias y Canarias, que siguen por debajo del máximo riesgo, el resto de CCAA muestran una situación grave. Entre las que superan los 500 de IA están Castilla-La Mancha (596), Cataluña (523), Comunidad Valenciana (565) y La Rioja (593). Aunque algunas están cerca de llegar a ese número, como Castilla y León, con 469.

La preocupación motivada por los datos del fin de semana conocidos este lunes continúa de esta forma. Que la incidencia se disparase y se batiera el récord de contagios acumulados en tres días consecutivos confirmó lo que muchos se temían: que la etapa de la Navidad iba a empeorar de manera considerable la situación epidemiológica en todo el país. Algo que admitió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que admitió que gran parte de la ciudadanía había pasado unas fiestas más relajadas de lo que deberían. Lo que, según su análisis, motiva que ahora se esté en una "tendencia ascendente" de todos los indicadores.

Las comunidades continúan endureciendo sus medidas de confinamientos perimetrales o de cierres de actividades no esenciales, como los comercios que no ofrecen productos de esa categoría o la hostelería. Unas medidas que se toman con la esperanza de contener un virus que, actualmente, se expande por todos los territorios tras la leve mejoría de noviembre y principios de diciembre por el fin de la segunda ola. Pero cuyos efectos pueden tardar en notarse. Lo que ha provocado que la sombra del confinamiento domiciliario vuelva a posarse sobre las comunidades autónomas, a pesar de que ninguna de ellas se ha pronunciado aún sobre si lo solicitarán o no.

El Gobierno central ya ha asegurado que tiene descartada esa vía tan extrema, por la que la población ya pasó casi dos meses recluida en sus casas para intentar contener el golpe de la primera ola. Por el momento, el departamento de Salvador Illa fía el futuro a la efectividad de los planes de las comunidades autónomas. Lo que se compaginará con la campaña de vacunación, que se reforzará en los próximos días después de que este martes hayan llegado a España las primeras dosis de la vacuna de Moderna. Viales que se unirán a los ya disponibles de Pfizer, y a los que a partir de febrero se espera que se sumen los de la vacuna de Oxford, cuya solicitud de comercialización será estudiada por la Agencia Europea del Medicamento el próximo 29 de enero.