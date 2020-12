La incidencia ya supera los 207 casos y Simón alerta de que seguirá creciendo

Fernando Simón, director del CCAES, ha admitido este jueves que "se espera que la incidencia siga subiendo... y que el efecto del último puente se refleje pronto en las estadísticas. Así lo ha apuntado en su rueda de prensa de esta tarde, cuando ha informado de un nuevo aumento en la tasa de contagio que ya llega a los 207 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, frente a los 201,16 afectados de ayer.

No solo empeora la incidencia. Frente a los 11.078 afectados diarios que Sanidad notificó ayer, las tablas oficiales hablan este jueves de 12.131 nuevos casos, 5.763 de ellos con diagnóstico en las últimas 24 horas. La cifra supone 4.176 contagios más que los notificados el pasado jueves. El director del CCAES ha asociado el empeoramiento de las estadísticas en ciertos "cambios en las medidas que se han producido recientemente, frente a las que se mantuvieron durante el mes de noviembre".

El Ministerio ha incorporado, además, 181 muertos al total de víctimas mortales durante la pandemia, que ya asciende a 48.777 decesos. La cifra de fallecidos semanales se sitúa hoy en 789 defunciones. La situación en los hospitales también preocupa. A fecha de este jueves, hay 11.336 pacientes ingresados con un diagnóstico de Covid-19 en toda España. Hace una semana, la cifra era de 11.965. La ocupación de camas convencionales se encuentra en el 9,21%, mientras que crece al 20,44% en el caso de las camas de críticos. La semana pasada, fue de 9,64% y 22,44% respectivamente. Todo apunta a que el alivio en los hospitales frenará en cuestión de días.

"Tenemos que tener cuidado de que este incremento no nos llevea los niveles de octubre", ha insistido Simón. El director del CCAES ha recordado el decalaje entre el repunte en los casos y el crecimiento de los ingresos, primero en planta, después en UCI. El siguiente paso es el aumento de los decesos. La concatenación quedó patente durante la primera ola y volvió a producirse en esta segunda. En las próximas semanas, el país podría revivir la tendencia.

En las últimas 24 horas, se han producido 1.158 ingresos frente a 1.234 altas. La cifra total de positivos en España se eleva ya a 1.785.421 infectados desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. "El problema que observamos en muchos lugares es que, cuando se relaja una medida institucional, tiende a haber una relajación de las medidas de protección personales", ha analizado Simón. Todo apunta a que esta consecución se disparará en las próximas navidades.

El país se prepara para la recepción de los primeros viales antes del próximo 2021. El Ministerio de Sanidad ha ratificado el calendario para la vacunación que este jueves han anunciado desde Bruselas. El 21 de diciembre la Agencia Europea del Medicamento (EMA) evaluará la aprobación del antídoto de Pfizer. Después, la Comisión Europea publicará su veredicto sobre la comercialización del fármaco en cuestión de horas. Quedan pocos días y muchas dudas. La cartera de Salvador Illa ha confirmado, momentos antes de la rueda de prensa de Simón, que los gobiernos autonómicos podrán decidir qué día arranca la campaña de vacunación en su territorio.

Países europeos como España y Países Bajos calculan empezar sus campañas de vacunación el 4 de enero, en base al calendario marcado por el comité de medicamentos humanos (CHMP) de la EMA para su reunión final en la que terminaría su evaluación de la "autorización de comercialización condicional" (CMA) solicitada por Pfizer/BioNTech. Pero el horizonte de una vacuna no alivia la alerta. "Hay un mensaje claro: estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero todavía tenemos una enfermedad que no podemos controlar, que de nuevo empieza a subir y no podemos pensar que cuando se relajan algunas medidas tengamos que dejar de implementar otras", ha advertido Simón.