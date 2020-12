La incidencia sube hasta los 214,12 casos y crece más de 24 puntos en una semana

Hace una semana, España celebraba que, por tercer día consecutivo, la incidencia había caído por debajo de los 200 positivos por cada 100.000 habitantes en los 14 días previos. Este viernes, el Ministerio de Sanidad ha informado situado este indicador en los 214,12 casos. El propio director del CCAES, Fernando Simón, reconoció el jueves que el viraje en las cifras podría estar vinculado a un "relajamiento" de las estrictas medidas que se mantuvieron en noviembre. Con 11.815 casos en las últimas 24 horas, se confirma que la segunda ola no amaina.

Las últimas jornadas han dado la vuelta a la tendencia a la baja de la transmisión y colocado a España en un nivel de riesgo alto a pocos días de las navidades. La cifra de muertes aún no refleja el cambio de los niveles de transmisión. Generalmente, existe un decalaje de entre una semana y diez días para esta correlación. Este viernes, Sanidad ha elevado el total de fallecidos a 48.926, lo que implica un aumento diario de 149 muertes. La cifra semanal de decesos se ha situado en los 746.

La cifra total de contagios ha crecido esta semana hasta los 1.797.236 positivos. El viernes pasado, el total de infectados por la Covid desde que empezó la crisis sanitaria en nuestro país era de 1.730.575. La cifra semanal de decesos lleva semanas decreciendo. Hace dos semanas, España sumó 1.584 defunciones de lunes a viernes. La siguiente, entre el día 7 y el 11 de diciembre, informó de 1.372. Del último lunes 14 hasta este viernes 18, la cifra total de víctimas mortales por la Covid ha crecido en 1.302.

La situación en los hospitales sigue en el punto de mira de las autoridades. La presión hospitalaria en toda España por la Covid-19 ha bajado ligeramente al 9,14%, con 11.924 hospitalizados mientras que un 20,10% de las camas UCI está ocupado por enfermos de coronavirus, con 1.920 pacientes. De nuevo, hay que tener en cuenta ese retraso en el reflejo que se obtiene a pie de camilla de los repuntes en la curva de contagios, por lo que se espera que los niveles de saturación vuelvan a crecer en cuestión de días.

El endurecimiento en las restricciones

Muchas CCAA han acelerado estos últimos días para endurecer las restricciones de cara a las navidades. Hasta este viernes, muy pocas optaban por mantener un cierre perimetral en sus territorios sin excepciones. La situación ha cambiado en cuestión de horas. Cataluña ha anunciado recortes en los aforos y horarios de hostelería y comercios, además de limitar la movilidad al ámbito comarcal. También desde este viernes, el Gobierno de Canarias restringe las entradas y salidas a la isla de Tenerife.

La Comunidad de Madrid ha esperado también hasta este viernes, el último antes de Navidad, para anunciar su nueva hoja de ruta. El Gobierno regional ha optado por reducir a seis el número de personas que pueden acudir a las cenas en las fechas más señaladas de las fiestas navideñas. Un giro que deja atrás el anterior máximo permitido, que era de diez personas, en la línea de lo que ha hecho la Comunitat Valenciana. No está en los planes de la CAM decretar un cierre total. "No somos partidarios de limitar los traslados entre familiares, no se podría controlar", informan a este diario. Así, el territorio que preside Isabel Díaz Ayuso no impedirá que familiares o allegados de quienes vivan en su autonomía puedan entrar en sus fronteras.

Pese a que el ministro Illa insiste en que "no habrá diecisiete navidades", lo cierto es que cada los vecinos de cada CCAA tendrán una hoja de ruta muy diferente. Mientras que, entrar o salir de Navarra y Euskadi requerirá presentar un salvoconducto que especifique el domicilio del alojamiento, razón, fecha y nombre de la persona a la que se visita. Por contra, para los residentes de Aragón no será posible desplazarse para ver a un allegado, pues sólo cuentan los lazos de sangre.