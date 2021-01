La incidencia del virus sigue desbocada: 41.000 contagios y 464 fallecidos más

La situación sigue empeorando. El coronavirus está desbocado y todos los indicadores no hacen más que ofrecer datos negativos día a día. El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de 41.576 nuevos contagios, que han provocado que la incidencia acumulada (IA) vuelva a escalar hasta llegar a un nuevo techo de 736 puntos. Unos datos que muestran la mala evolución de la crisis sanitaria desde comienzos de año. Y que llegan dos semanas después del fin de las vacaciones navideñas, que han resultado ser una etapa negra en la lucha contra la Covid-19. Sobre todo, porque en las últimas 24 horas se han comunicado 464 fallecidos más a causa de la enfermedad. Lo que supone que las cifras de muertos de días como este miércoles doblan a las de hace tan solo una semana.

Según el informe epidemiológico que elabora el departamento de Salvador Illa, en España ya se han contagiado de coronavirus 2,4 millones de personas. Cifra que, con la evolución actual, significará que el 5% de la población española ya ha estado infectada. Los hospitales también están notando ese aumento de los positivos. En las últimas 24 horas, 1.967 personas han ingresado en las plantas de los centros a causa del coronavirus. En las UCI también ocurre lo mismo, ya que en el último día se ha derivado a esas áreas a 146 pacientes. Y es que en cuidados intensivos el porcentaje de afectados por Covid ya es del 35,02%, por lo que 1 de cada 3 ciudadanos en estado grave lo está por culpa del coronavirus.

Las autonomías que más preocupan continúan siendo Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, que llevan días superando la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero a ellas se han sumado ahora Castilla y León y La Rioja, que han cumplido los pronósticos de sus autoridades sanitarias. La primera ya ha llegado a los 1.047 puntos de IA, y la segunda está en 1.042. En peor momento están el territorio extremeño, con 1.425 puntos, el murciano, con 1.189, y el castellano-manchego, con 1.066. Lo que supone que hasta cinco autonomías cuadruplican el máximo riesgo por el virus, que el Gobierno central sitúa en los 250 casos. El resto de CCAA aún están lejos de esos números. Aunque hay que tener en cuenta que Madrid empeora hasta los 789 puntos y Andalucía y Baleares se mueven entre los 673 y 676.

Una curva incontrolable

Estos últimos datos de Sanidad muestran que el país no ha alcanzado aún el pico de la curva de contagios al que hace alusión habitualmente el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. De hecho, aún parece estar lejos de ese hito, dado que los números de este miércoles son mucho peores que los del mismo día de la pasada semana, cuando hubo casi 3.000 contagios menos y los fallecidos no pasaron de 195. Entonces, la incidencia era de 500 puntos. Por lo que en siete días la crisis sanitaria ha empeorado de manera notable. Y los expertos consultados por esta redacción prevén que se siga en esa línea. Al menos, hasta que las medidas tomadas por las comunidades de cierres perimetrales o clausura de actividades no esenciales empiecen a notarse.

Mientras el virus continúa esta evolución, el Ministerio y los gobiernos regionales siguen discutiendo sobre cuáles son las medidas a tomar en las próximas semanas. La mayoría de las CCAA ya han reiterado a Salvador Illa su petición de que se reforme el decreto del estado de alarma para que puedan adelantar el toque de queda, cuya hora máxima de inicio según la ley que aprobó el Congreso son las 22h. Algunas autonomías han reclamado poder situar el comienzo de la limitación de la movilidad nocturna a las 20h. Y otras, como el País Vasco, han propuesto hacerlo incluso desde las 18h. Algo que Illa y su equipo no comparten.

En medio de esta discrepancia, la vacunación continúa. Y también se van conociendo más casos irregulares en la campaña de inmunización. Como ha ocurrido con el consejero de Salud murciano, Manuel Villegas, que tras conocerse que se vacunó a pesar de no estar en los grupos prioritarios ha dimitido de su cargo por la presión política y mediática.