La letalidad de la segunda ola se dispara: Sanidad suma 368 muertes en 24 horas

La mortalidad vuelve a repuntar en España. El último balance del Ministerio de Sanidad ha elevado a 38.486 los decesos totales de la Covid desde que comenzó la crisis sanitaria. Las muertes diarias se han disparado entre el miércoles y el jueves, con 368 fallecidos en las últimas 24 horas. De récord en récord, la curva de decesos sigue subiendo. Ayer, el país sumó 297 defunciones diarias, hasta el momento, la peor cifra de la segunda ola. Hoy las estadísticas han vuelto a romper barreras, con cerca de 400 fallecidos en un día y un dato de víctimas mortales semanales que, por primera vez desde la primavera, ha sobrepasado el millar.

La última jornada lleva detrás la huella de 1.002 fallecimientos en los siete días previos. Ayer este indicador se situó en los 888. España también registró este miércoles la máxima incidencia de la segunda onda, con 528,75 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La cifra supuso un 15% más que el valor del día previo. Hoy este indicador se ha rebajado hasta los 527,30. El crecimiento de los casos anticipa un empeoramiento de la situación que viven los hospitales en buena parte del país e impide rebajar la guardia.

El departamento de Salvador Illa ha informado este jueves de 21.908 positivos en las últimas 24 horas -9.606 diagnóstica desde el miércoles-. La cifra refleja un notable descenso sobre los 25.042 casos que el departamento sumo ayer a las tablas oficiales. La curva de contagios se ralentiza. La tasa de positividad baja del 13,7% de hace una semana, al 13,32% que muestra este jueves. El reflejo de las medidas de restricción empieza a reflejarse en la evolución de los positivos. Tardará algo más en variar la tendencia al alza de las víctimas mortales.

Preocupan los casos, preocupan las muertes y preocupan -y mucho- la saturación de los hospitales. La presión en las unidades de críticos se mantiene por encima del 35% en nueve CCAA, siendo 29,20% la media de ocupación en intensivos en todo el país. En las UCI españolas hay, este jueves, 2.802 contagiados, 16 más que ayer. Si se amplía el cerco, España asiste actualmente a 20.281 ingresados por Covid, lo que supone un 16,35% del total de camas convencionales. La cifra de nuevos ingresos se ha rebajado respecto al día anterior -2.421 hospitalizados en las últimas 24 horas-, pero aún supera la de recuperados, que cifra en 2.339 las altas desde ayer.

Y el virus avanza con rapidez. De hecho, en once regiones, los contagios crecen a un ritmo que supera el umbral crítico. Así lo apunta la última actualización del Instituto de Salud Carlos III sobre el un número de reproducción básico instantáneo, conocido como Rt, que sufren los diferentes territorios. Esto es, cuántos casos secundarios deja cada sujeto afectado en un margen de tiempo específico.

Si la Rt está por encima de 1, la velocidad de la transmisión supone un problema. Y es que la curva empieza a ralentizarse cuando la difusión se aproxima al valor crítico de 1, y empieza a detenerse cuando se lleva por debajo del 0. A la cabeza de las regiones donde el virus avanza más deprisa se situaron Andalucía (1,1), Asturias (1,18), Extremadura (1,17), Galicia (1,15) y País Vasco (1,1). Por debajo del 1,1 de Rt, -aunque igualmente sobre el umbral "crítico"-, quedaron Aragón (1,07), Baleares (1,09), Cantabria (1,03), Castilla y León (1,03), Castilla-La Mancha (1,03) y Cataluña (1,01).

Las cifras y el confinamiento

La curva no refleja de forma inmediata a las medidas. El Ministerio de Sanidad, con el respaldo del propio presidente, Pedro Sánchez, ha optado por descartar confinamientos domiciliarios hasta comprobar, en los próximos diez o quince días, los efectos de las últimas restricciones. "Hay margen", aseguran desde el Gobierno. Ralentizar la curva y mantener la bajada es prioritario. Mario Fontán, residente de Medicina Preventiva y Salud Pública, apunta en conversaciones con La Información, que las actuales medidas no tendrán unos efectos tan drásticos sobre la curva como ocurrió en marzo.

"Tenemos restricciones instauradas, pero no llegan a ser tan tajantes como para cortar completamente los contactos entre personas", explica Fontán. Y es que quedan espacios para el encuentro social. Tampoco el escenario es el mismo. "Un confinamiento similar al de marzo, con lo que ahora sabemos, puede no tener sentido", matiza. Fontán pone el ejemplo del veto a los paseos, "con la probabilidad tan baja de contagio que existe al exterior". Lo aprendido debe servir para reevaluar. "No quiere decir que el aislamiento domiciliario pueda tener sentido en un momento dado, solo que ahora sabemos más, como para plantearlo mejor. Siempre intentando mitigar el impacto social y económico del mismo mediante políticas sociales".