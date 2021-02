La incidencia y los contagios caen tras un fin de semana que deja 909 muertos

La crisis sanitaria empieza a dar tregua. Aunque no se nota en los fallecidos. Esas son las principales conclusiones del último informe de la situación del coronavirus en España que elabora el Ministerio de Sanidad, que muestra una caída considerable de los contagios tras el fin de semana. Ocurre lo mismo con la incidencia acumulada, que continúa descendiendo y ya está en los 667 puntos. Pero la tragedia sigue en las cifras de fallecidos, que día tras día ofrecen cifras muy altas. Algo que evidencia el número acumulado de los últimos tres días, que alcanza los 909 decesos a causa de la Covid-19. Por lo que, según la estadística oficial, ya han muerto a causa de la infección hasta 62.295 personas.

Como recoge el informe epidemiológico que elabora el departamento que dirige Carolina Darias, los contagios comunicados por las comunidades autónomas entre el viernes y este lunes han llegado a los 47.095. Este aumento deja muy cerca la cota de los tres millones de positivos desde que comenzó la pandemia, que se alcanzará presumiblemente este martes. Pero que, aun así, suponen una buena noticia, ya que los guarismos comienzan a ser mucho más bajos con el paso de los días. Lo cual será un alivio para el sistema sanitario, que empezará a recibir a menos pacientes que necesiten un ingreso o incluso tengan que ser derivados a la UCI.

Pero esa mejora aún no la notan los centros hospitalarios. Tras el paso del fin de semana, aún hay un 43% de camas de cuidados intensivos ocupadas por personas contagiadas, como señala el informe. Donde sí empieza a descender la ocupación es en las camas de planta de los hospitales, que ya están por debajo del 22% de ocupación. Además, desde el viernes han llegado a planta 3.508 personas y a las UCI se han sumado otros 306 nuevos positivos por Covid.

Otra de las buenas noticias tras este primer fin de semana de febrero es que ninguna comunidad autónoma está ya por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eso explica que la incidencia acumulada (IA) haya caído hasta los 667 puntos antes mencionados, que son casi 100 puntos menos con respecto al viernes. Las que presentan las cifras más altas de IA son Castilla y León, la Comunidad Valenciana y La Rioja, que están por encima de los 900 casos. Por encima de los 800 están Madrid y Melilla, y por encima de los 700 se sitúan Andalucía y Castilla-La Mancha. Solo hay una autonomía que está por debajo del máximo riesgo, situado en 250. Se trata de Canarias, que llega a los 157 puntos. La que más cerca está de bajar de ese tope es Cantabria, que tiene 307 de IA.

La Semana Santa y las vacunas

Esta mejoría de las últimas semanas ha abierto el debate sobre si se podrá ir más rápido en la desescalada de cara a semanas estratégicas para sectores como la hostelería y el turismo. Una de ellas es la Semana Santa, para la que ya hay voces que piden que se pueda desarrollar sin restricciones para ayudar económicamente a los negocios que más están sufriendo. Algo que el Gobierno no contempla por ahora. Tampoco con la llegada de las vacunas. Ni siquiera la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, se ha sumado esta vez a ese optimismo. E incluso ha dejado claro este lunes que "no habrá movilidad si no hay contención del virus".

La evolución a la baja de los datos va acompañada de los avances en el proceso de vacunación, que desde el sábado cuenta con las dosis de AstraZeneca y Oxford para ayudar a que el plan coja más ritmo y permita inmunizar a más población en poco tiempo. El problema está en las dudas que genera esta vacuna frente a la variante sudafricana, que según denuncia el gobierno del país africano no es lo suficientemente eficaz como para combatirlo. Algo que han negado tanto la empresa como el primer ministro británico, Boris Johnson, que ha defendido los intereses de la Universidad de Oxford, que es la que ha liderado las investigaciones junto a la farmacéutica. Mientras las incógnitas se resuelven, la siguiente dosis que se espera es la de Janssen, que ya ha solicitado autorización en Estados Unidos. A Europa tardará varias semanas en llegar.