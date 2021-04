Denuncian una misa en una residencia con 40 invitados, dos gaiteros y 3 curas

La Federación Galega de Asociaciones de Familiares e Usuarios de Residencias (REDE) ha denunciado la celebración de una misa en el centro Paz y Bien de Tui, "sin respetar la normativa antiCOVID", y a pesar de las peticiones de que se suspendiera la eucaristía por los riesgos que podría tener. El portavoz de la organización, Paulino Campos, ha explicado que la misa se celebró en la tarde de este lunes, con la presencia de tres sacerdotes del santuario de A Franqueira, así como "dos gaiteros y unos 40 invitados".

Según ha señalado, la ceremonia se desarrolló "sin distancias de seguridad" y ha recordado que, precisamente en este centro, la tercera ola provocó un importante brote de contagios (66 casos de usuarios y más de una treintena entre trabajadoras), que se saldó con 23 personas fallecidas.

La responsable de la residencia, la hermana Isabel Lomba, ha explicado, no obstante, que la misa se desarrolló con normalidad, en los jardines del centro, "con mascarillas y respetando la normativa sanitaria". A la celebración, que también sirvió como homenaje a las personas fallecidas por la pandemia, "fueron invitados familiares de los usuarios, y acudieron los que quisieron".

El centro Paz y Bien de Tui fue intervenido por la Xunta de Galicia a mediados de enero pasado, aunque ya no está bajo intervención de la administración. Fuentes de Política Social consultadas por Europa Press han señalado que la celebración de actos religiosos no está prohibida en los centros, "siempre que se respeten las normas sanitarias" y han añadido que no tienen pruebas ni constancia de que estas normas se hubieran incumplido este lunes en dicha residencia.