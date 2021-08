Desalojan a 5.500 personas la noche del sábado en varios puntos de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han desalojado a unas 5.500 personas en varios puntos de Barcelona la noche de este sábado, especialmente en plazas y calles del barrio de Gràcia con motivo de la fiesta mayor. Según han informado a Efe fuentes policiales, durante esta pasada noche -el primer sábado de las últimas semanas sin toque de queda en Barcelona-, los Mossos y la Guardia Urbana han desalojado a unas 4.000 personas en el barrio de Gràcia, a unas mil en la playa de Sant Miquel y a unas 500 en el Born.

Por el momento, no consta que se hayan producido detenciones, según las fuentes. Además, los agentes también han detectado durante la pasada noche la presencia de varias concentraciones de jóvenes en otros puntos de Barcelona, si bien en su caso no han sido desalojadas porque al acercarse la policía se iban o porque no rebasaban el límite de diez personas que establecen las restricciones para evitar el contagio del coronavirus.

El Govern espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avale este lunes su nueva propuesta para aplicar el toque de queda en 62 municipios, entre ellos Barcelona y las principales ciudades de su área metropolitana, después de que el jueves pasado rechazó prorrogarlo una semana más en 148 municipios y limitó la aplicación de esta restricción únicamente a 19 localidades.