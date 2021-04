Desalojan a más de 500 personas en aglomeraciones en Barcelona

La Guardia Urbana ha desalojado este viernes a más de 500 personas en aglomeraciones en Barcelona en las que no se respetaba las medidas estipuladas para frenar la propagación del coronavirus. Algunas de ellas no llevaban la mascarilla, no guardaban la distancia personal y bebían alcohol, han informado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona este sábado a Europa Press.

Había 300 de la plaza dels Àngels --en el barrio del Raval-- 150 en el paseo del Born --en Ciutat Vella-- y 80 de la playa de la Barceloneta. Después del desalojo, la Guardia Urbana precintó el paseo del Born para evitar nuevas aglomeraciones, tal y como ya había hecho fines de semana anteriores, y destinó una patrulla a controlar la zona.

De cara a este sábado, el Cuerpo ha incrementado el seguimiento en zonas de playa y montaña, sobre todo en Ciutat Vella, como vienen haciendo en días festivos, han informado las mismas fuentes.