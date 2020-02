Las cámaras graban a Estela andando sola por Barajas: sigue desaparecida

Estela sigue desaparecida y sin ponerse en contacto con su familia desde que el pasado martes desapareciera en el aeropuerto de Barajas. A Madrid llegó. Es la única certeza que tiene su madre, Cassia. Venía de Sao Paulo, donde vive su padre. Desde Madrid tenía que subirse a otro vuelo que la llevara hasta Granada, donde reside en la localidad de Alhendín. Cassia llevaba tres días sin dormir y sin comer sólido. Ahora sabe lo que hizo su hija en la terminal cuando llegó. Según las cámaras de seguridad, iba andando sola por las instalaciones aeroportuarias.

La joven desaparecida volvía de Sao Paulo, donde había ido junto a su madre para visitar a su padre -el matrimonio se divorció hace tiempo-. "Yo también me fui con ella, pero adelanté mi vuelo y ella se quedó unos días más para disfrutar de las vacaciones con su padre", relata Cassia. La posibilidad de que Estela haya decidido desaparecer de forma voluntaria no la quiere contemplar "porque no es ese tipo de niña. Siempre nos ha avisado. Todos sus amigos están sorprendidos y asustados porque ninguno sabe nada". Ver su maleta en Granada sin su hija y con todos sus objetos personales también la aterra. "En la maleta no falta nada", asegura la madre tras comprobar que está su neceser, su ropa, los libros de estudio que se acababa de comprar... y hasta sus ositos rosas "con los que le gusta viajar".

Cassia sigue pensando que su hija fue captada por una red de trata de personas para la prostitución. Su madre contaba ayer a La Información que hace ya un tiempo le prohibieron viajar a Corea del Sur, donde supuestamente la esperaba un chico que conoció en Instagram. "Lo denuncié en la Guardia Civil", aportando "conversaciones de su móvil y recortes de periódicos de la prensa local de allí donde había casos de chicas que estaban siendo retenidas sin su consentimiento y que habían sido engañadas para ir".

Recuerda la madre cómo los agentes le mencionaron que en principio sí parecía cumplir el patrón del engaño. Rápidamente, el padre de esta joven cogió un vuelo hasta Granada para convencer a su hija de 21 años -"pero que parece de doce por lo niña que es"- de que estaba siendo víctima de un engaño. "Yo hablé con ella y le pasé información sobre redes de trata coreana de personas para la prostitución que contactaban con chicas a través de grupos de fans. Le dije que tuviera mucho cuidado. Ella pareció entenderlo en ese momento, pero mi hija es débil y algo inmadura para su edad", relata la madre.

Estelilla, como la llaman en casa, les aseguró que iba a cortar con todo eso, "pero días atrás su hermano la escuchó hablar en inglés con un hombre con el que estaba quedando", asegura la madre, insistiendo en su teoría. "El niño tiene 13 años y su hermana le dijo que no comentara nada". Después de su desaparición el pequeño ha asegurado que con ese hombre que hablaba en los días que estuvo de visita en Sao Paulo "iba a quedar con ella", pero mi hijo "se creía que una vez llegara a Granada sin darle la importancia que en realidad pueda tener".

A día de hoy está desaparecida. Mide 1,60 de estatura, es de complexión delgada, tiene pelo y ojos castaños y viste abrigo y blusa negras, según la alerta difundida en las redes sociales por Sos Desaparecidos.