La madre de Estela: "Temo que una red de prostitución haya captado a mi hija"

La madre de Estela lleva tres días sin dormir ni poder comer nada sólido. 72 horas en las que no ha tenido noticia alguna de su hija de 21 años, que debería haber llegado a Granada en un avión procedente de Madrid el pasado martes pero a la que se le perdió la pista al aterrizar en la capital el vuelo en el que venía desde Sao Paulo. Es la única certeza que tiene la familia: "Llegó a Barajas". Las maletas también llegaron a la provincia andaluza, y "con todos sus objetos personales", según desvela su madre Cassia a La Información nada más recogerlas en dependencias policiales. En ellas buscaban algún indicio que ayude a arrojar luz sobre una desaparición que puede ocultar una red de tráfico de mujeres para la prostitución. La madre, desconsolada, suplica al destino que su hija "ojalá pueda pedir ayuda".

Estela Cristina Romero Vieira tiene planes de futuro sobre la mesa: empezar a estudiar en la universidad Administración de Empresas. Hace unos meses había hecho prácticas en el Ayuntamiento de Alhendín y quería seguir con los estudios. Tanto su padre desde Sao Paulo, donde ejerce como juez, como su madre desde la localidad granadina, donde llegaron juntas en el año 2013, aplaudían su decisión. Ninguno entiende lo que ha podido pasar para que el móvil de su hija no haya vuelto a estar operativo desde que sobrevolara Barajas ni por qué sus redes sociales han dejado de tener actividad. Los dos le escribieron mensajes para que en cuanto pisara tierra no se demorara y buscara la puerta del avión que la llevaría hasta Granada. "Le preguntamos qué tal estaba, pero ya no respondía". Y se temen lo peor: que haya sido captada. Su madre cree que una persona con la que la joven podría haber mantenido conversaciones se la ha llevado del aeropuerto.

Y no lo dicen por nada. Su madre cuenta a La Información que hace ya un tiempo le prohibieron viajar a Corea del Sur, donde supuestamente la esperaba un chico que conoció en Instagram. "Lo denuncié en la Guardia Civil", aportando "conversaciones de su móvil y recortes de periódicos de la prensa local de allí donde había casos de chicas que estaban siendo retenidas sin su consentimiento y que habían sido engañadas para ir". Recuerda la madre cómo los agentes le mencionaron que en principio sí parecía cumplir el patrón del engaño. Rápidamente, el padre de esta joven cogió un vuelo hasta Granada para convencer a su hija de 21 años -"pero que parece de doce por lo niña que es"- de que estaba siendo víctima de un engaño. "Yo hablé con ella y le pasé información sobre redes de trata coreana de personas para la prostitución que contactaban con chicas a través de grupos de fans. Le dije que tuviera mucho cuidado. Ella pareció entenderlo en ese momento, pero mi hija es débil y algo inmadura para su edad", relata la madre.

Estelilla, como la llaman en casa, les aseguró que iba a cortar con todo eso, "pero días atrás su hermano la escuchó hablar en inglés con un hombre con el que estaba quedando", asegura la madre, insistiendo en su teoría. "El niño tiene 13 años y su hermana le dijo que no comentara nada". Después de su desaparición el pequeño ha asegurado que con ese hombre que hablaba en los días que estuvo de visita en Sao Paulo "iba a quedar con ella", pero mi hijo "se creía que una vez llegara a Granada sin darle la importancia que en realidad pueda tener".

La joven desaparecida volvía de Sao Paulo, donde había ido junto a su madre para visitar a su padre -el matrimonio se divorció hace tiempo-. "Yo también me fui con ella, pero adelanté mi vuelo y ella se quedó unos días más para disfrutar de las vacaciones con su padre", relata Cassia. La posibilidad de que Estela haya decidido desaparecer de forma voluntaria no la quiere contemplar "porque no es ese tipo de niña. Siempre nos ha avisado. Todos sus amigos están sorprendidos y asustados porque ninguno sabe nada". Ver su maleta con todos sus objetos personales también la aterra. "En la maleta no falta nada", asegura la madre tras comprobar que está su neceser, su ropa, los libros de estudio que se acababa de comprar... y hasta sus ositos rosas "con los que le gusta viajar".

La familia de Estela Cristina ha interpuesto una denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Armilla (Granada). De momento no han recibido ninguna comunicación ni pista sobre su paradero. También han acudido al Centro Nacional de Desaparecidos y otras asociaciones de ayuda a personas no localizadas para difundir el caso por medios de comunicación y redes sociales. Estela Cristina mide 1,60 metros de estatura, es de complexión delgada y pelo y ojos castaños. En el momento de la desaparición vestía un abrigo y una blusa de color negro, así como unas zapatillas de la marca Nike del mismo color.