La UCO toma declaración al vidente que dice saber donde está Manuela Chavero

El próximo 5 de julio se cumplirán cuatro de la desaparición de Manuela Chavero, una mujer de 42 años que estando en su casa de Monesterio (Badajoz) se la tragó la tierra. Hoy su hermana ha desvelado en 'Más vale tarde' que un vidente le ha asegurado que sabe donde está enterrado su cuerpo, que la UCO de la Guardia Civil ya le habría tomado declaración y que está a la espera de empezar a buscarla en ese punto que se encontraría a las afueras de la localidad extremeña.

Mientras, los agentes continúan con su trabajo para localizar el paradero de esta madre de dos hijos que desapareció dejando las luces de la vivienda encendidas, la televisión encendida y sin llevarse ninguna documentación ni el móvil en el que se quedó guardada su última conversación sobre las dos de la madrugada con un joven de la localidad.

Ahora la hermana relata en 'Expediente Marlaska' que un vidente "en colaboración con otros de otros países quería decirle a la UCO donde estaba el cuerpo". Según adelanta, estaría enterrada a una profundidad de dos metros con los pies y manos atados y un golpe en la cabeza. El vidente también le ha dicho que está vestida con un pantalón corto y una camiseta de tirantes.

Su ausencia es una de las más misteriosas de la historia de los desaparecidos de España y el caso lleva cuatro años en secreto de sumario. Un testigo habría visto como Manuela se subía al coche de un posible conocido, sin saber nada más ni nadie haber visto nada. Ahora la hermana quiere emprender su búsqueda acudiendo hasta el lugar que le indica el vidente.

Le advierten de la existencia de numerosos videntes que en los casos más mediáticos hay veces que aparecen sin aportar pruebas que llegan a buen puerto y la hermana está convencida de que este no es el caso "por como me contó todo. Además, no quiero ni protagonismo ni dinero porque el quería poder hablar con la UCO para decir donde estaba el cuerpo". Lo que busca tanto la hermana de la desaparecida como sus hijos es "tranquilidad para poder seguir viviendo, aunque nunca se vivirá bien pero por lo menos respiraremos".