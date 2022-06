Familiares de las 2 niñas desaparecidas en 1992 recurrirán el archivo del caso

La representación letrada de las familias de Manuela y Virginia, las dos niñas de Aguilar de Campoo (Palencia) que llevan desaparecidas desde 1992, recurrirá la decisión del Juzgado de Cervera de Pisuerga de archivar provisionalmente el procedimiento. La abogada Carmen Balfagón, que representa a las familias, ha anunciado a Efe que recurrirán ante el Juzgado la decisión de sobreseer la investigación que les "ha caído como un jarro de agua fría" y que agotarán todas las vías posibles hasta llegar a esclarecer la desaparición de Virginia Guerrero y Manuela Torres, de 14 y 13 años.

La jueza, que ordenó la reapertura de las investigaciones sobre la desaparición de las menores, ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones porque, después de investigar a tres sospechosos “no se ha podido justificar la perpetración del delito ni existen indicios de criminalidad contra una persona determinada”.

La abogada ha asegurado que no se desaniman por esta decisión y ha afirmado que "llegarán hasta donde haya que llegar", aunque ha lamentado la falta de interés del juzgado, y sobre todo del Ministerio Fiscal, en saber qué les ocurrió a las niñas y quien es el responsable.

El portavoz de las familias, Ramón Chippirrás, ha trasladado a Efe el enorme disgusto de las familias de Manuela y Virginia al conocer la noticia. "Es el mayor disgusto que podían esperar y no entienden la posición del fiscal que debería defender a las familias", ha afirmado el criminólogo.

Desde el despacho Criminológico Jurídico Balfagón & Chippirrás han lamentado también que la jueza haya decidido rechazar las diligencias y testificales solicitadas por la representación de las familias al entender que "no van a aportar datos significativos y relevantes" a la investigación. "No entendemos por qué no se autorizan las testificales que hemos pedido", ha asegurado Carmen Balfagón, que ha insistido en que no se detendrán hasta que se aclare lo que les sucedió a Manuela y Virginia, que llevan desaparecidas desde 1992, y es de justicia que sus familias sepa lo que les pasó.