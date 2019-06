Descartan el 'efecto contagio' entre los casos de asesinato por violencia machista

Un equipo de investigadores españoles ha descartado la existencia de un 'efecto contagio' que vincule la sucesión de varios asesinatos machistas tras su difusión en los medios de comunicación. La tendencia a la baja en el número de feminicidios desde 2011 así como la desigual distribución temporal entre ellos, ha sido determinante para descartar la existencia de este fenómeno en España.

Así lo ha asegurado el grupo de investigación, en el que figura personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en un estudio científico publicado por la revista 'Plos One'. Los análisis realizados han examinado 655 feminicidios, en concreto, de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017, para esclarecer si existió una interdependencia temporal entre ellos.

El efecto descartado se define como el acto criminal que "toma como modelo o se inspira en un crimen anterior que ha sido dado a conocer por los medios de comunicación o ha sido descrito en la ficción". Tras el desarrollo de los distintos análisis y simulaciones, y teniendo en cuenta que en este país se ofrece una cobertura amplia de esta problemática en los medios de comunicación, el equipo ha descubierto que "no hay resultados estadísticos relevantes que apoyen la existencia de un efecto de imitación en los asesinatos de género en España".

Mira también Tiroteo en Aranjuez: prisión provisional sin fianza para el hombre que disparó

Al estudiar si es más probable que se produzca un nuevo caso días después de conocerse uno anterior, la primera conclusión a la que ha llegado el equipo es que la distribución temporal de estos asesinatos no es uniforme. A partir de 2011, se ha registrado un cambio de tendencia a la baja del número de feminicidios anuales, pero el documento ha reconocido que será necesaria una investigación posterior que determine las causas de esta inflexión.

El artículo ha explicado que las causas de estos cambios en la distribución de los feminicidios "son desconocidas y se necesita más investigación para entender este comportamiento y reducir la incidencia de este crimen". Los científicos han concluido que las medidas para prevenir esta forma de violencia, que ha acabado con la vida de 1000 mujeres en los últimos dieciséis años, no deben responder con urgencia a la alarma que se genera cuando se producen varios asesinatos en un corto periodo de tiempo, sino centrarse en una planificación cuidadosa.

El grupo ha descartado que los medios de comunicación tengan que limitar la cobertura de los casos de muertes por violencia de género, ya que esta actividad no aumenta la probabilidad de aparición de nuevos casos mortales ya que "no hay prueba de que exista un efecto contagio, por tanto, no se deben evitar las noticias y la cobertura de los medios sobre este asunto".