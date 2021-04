Descartan que la vacuna de AstraZeneca esté asociada a una fallecida en Asturias

El Instituto de Medicina Legal de Asturias ha descartado que la muerte de una mujer de 40 años que había recibido la vacuna de AstraZeneca una semana antes del deceso esté relacionada con el fármaco. Fuentes del Gobierno del Principado han confirmado que el Instituto Nacional de Toxicología ha concluido que la muerte de la mujer, que sufrió un paro cardíaco a finales del pasado mes de febrero, no fue causado por una reacción adversa de la vacuna.

El Instituto inició la investigación después de que el médico que atendió a la mujer no firmara el certificado de defunción al no apreciar una causa evidente del fallecimiento. Estas investigaciones se producen siempre que el médico no firma el certificado de defunción y en este caso se daba la circunstancia de que la mujer había recibido la vacuna unos días antes.

De hecho, este caso no fue notificado a la red de farmacovigilancia del Principado, a la que se traslada cualquier sospecha de reacción a las vacunas. La directora del Instituto de Medicina Legal de Asturias, María Antonia Martínez, había explicado que el médico no firmó el certificado de la defunción porque "consideró que posiblemente" la muerte era "consecuencia de que esta persona había sido vacunada", algo que ahora ha quedado descartado por el Instituto Nacional de Toxicología.

Por otra parte, la Consejería de Salud del Principado ha informado este lunes de que está estudiando el caso de una mujer de 55 años que fue diagnosticada de una trombosis cerebral de senos venosos después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca contra la Covid. La mujer, que se encuentra estable, está ingresada en el Hospital Vital Álvarez Buylla, en Mieres.

La administración de esta vacuna fue suspendida de forma cautelar en España el 15 de marzo después de que se diagnosticaran varios casos de trombosis en varios países europeos en personas que habían recibido el fármaco. Sin embargo, el uso de esta vacuna se retomó nueve días después, una vez que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dictaminó que era segura.

Se trata del primer caso de trombosis cerebral que se investiga en Asturias entre las cerca de 28.000 personas que han recibido ya en la comunidad la vacuna de AstraZeneca, que en España se ha suministrado a más de 1,7 millones de personas.