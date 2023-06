Designación en mesa: ¿qué pasa si estoy de vacaciones y no me entero del aviso?

Al día siguiente de las elecciones y el recuento de votos, la maquinaria electoral se ha vuelto activar. En estas semanas se van a llevar a cabo los sorteos en todos los ayuntamientos para establecer las mesas electorales, que estarán compuestas por un presidente, dos vocales y dos suplentes para cada puesto. Al ser las primeras elecciones celebradas en época estival, es normal que muchos ciudadanos se pregunten qué puede pasar si, cuando se les notifique la designación, se encuentren de vacaciones.

Este pasado lunes, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, anunciaba que las elecciones generales se llevarán a cabo el 23 de julio. La noticia ha causado revuelo entre los ciudadanos y muchos se preguntan qué sucederá si están de vacaciones y son seleccionados para formar parte de una mesa electoral. Es importante destacar que si no se puede ser localizado, se corren ciertos riesgos.

¿Qué pasa si estoy de viaje y no me entero de la designación a mesa electoral?

Es importante recordar que los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales son de carácter obligatorio. Por lo tanto, aquellos que no se presenten, incluyendo a los suplentes, podrían enfrentar una condena de prisión que oscila entre los tres meses y el año, o una multa que va desde los seis hasta los 24 meses.

Después de recibir la notificación, se otorga un plazo de siete días para presentar una causa justificada y documentada ante la Junta Electoral de Zona en caso de no poder aceptar el cargo. La Junta tomará una decisión y, dentro de un plazo de cinco días, notificará la sustitución por el primer suplente.

Si los designados no pueden desempeñar su cargo después de este primer plazo, deben notificar a la Junta Electoral de Zona al menos 72 horas antes del día de las elecciones, proporcionando las justificaciones adecuadas. Sin embargo, si el impedimento ocurre justo antes de la constitución de la mesa, se debe informar inmediatamente a la Junta para que pueda notificar al suplente o designar a otro.

¿Cómo pedir no formar parte de la mesa electoral?

Si has sido convocado para formar parte de una mesa electoral en las elecciones del 23J, tienes la opción de solicitar no participar en ella. Para hacerlo, debes dirigirte a la junta electoral correspondiente a tu zona y solicitarlo. Puedes encontrar información de contacto en el sitio web de la Junta Electoral Central o en la carta que te hayan enviado con la designación en la mesa -presidente, vocal o suplente-.

Para continuar con el proceso, es necesario entregar una copia del documento de identidad, ya sea DNI, pasaporte o carné de conducir. Además, se debe completar el formulario de solicitud de excusa que se proporciona y adjuntar la documentación requerida. Es importante incluir información de contacto, como número de teléfono o correo electrónico, para recibir la respuesta correspondiente.

Por otro lado, para solicitar no ir en mesa electoral, se puede completar un formulario en la aplicación informática de la Junta Electoral Central llamada "Excusas". Se debe proporcionar el código que se encuentra en la parte inferior de la carta recibida y adjuntar la documentación que justifique la imposibilidad de desempeñar el puesto asignado, como informes médicos, resoluciones judiciales o escritos de empresas. Es importante tener en cuenta que se requiere una dirección de correo electrónico y que toda la documentación debe estar digitalizada.

Alternativa para salvar tus vacaciones

El adelanto de las próximas Elecciones Generales en pleno mes de julio ha generado un intenso debate en los últimos días. Muchos ciudadanos se han visto afectados, ya sea porque ya tenían planeado un viaje o porque estaban considerando hacerlo. Ante esta situación, Acierto.com, ha analizado las posibles opciones y ha llegado a la conclusión de que es probable que se produzca un aumento significativo en la contratación de seguros de viaje.

Es importante tener en cuenta que ser miembro de una mesa electoral es una obligación legal, a menos que se cumplan ciertas circunstancias excepcionales contempladas por la Ley Electoral. Las consecuencias de no cumplir con esta responsabilidad pueden ser graves, incluyendo penas de prisión o multas administrativas. Sin embargo, la Ley no contempla específicamente los viajes como motivo para no asistir a la mesa electoral. En algunos casos, se podría presentar una reclamación ante la Junta Electoral de Zona, aportando la documentación correspondiente y dentro del plazo establecido, argumentando que las vacaciones son un "evento familiar de especial relevancia". No obstante, la decisión final recae en la Junta Electoral y solicitar el voto por correo no exime de la obligación de formar parte de la mesa electoral.

Se estima que hasta el 40% de los españoles tiene planificadas vacaciones o viajes durante el verano, lo que supone un gran trastorno debido al adelanto de las elecciones. Ante esta situación, una de las mejores opciones para prevenir problemas es contratar un seguro de viaje con cobertura de cancelación o una póliza específica de anulación de viaje. Estos seguros permiten cancelar el viaje y recuperar los gastos en casos como ser convocado para una mesa electoral. Además, actualmente se pueden obtener a precios muy asequibles.

De acuerdo con los datos proporcionados por Acierto.com, la contratación de seguros de viaje ha aumentado en un 50% solo en el primer trimestre de este año, una tendencia que se ha visto reforzada desde el fin de la pandemia. Además de la cancelación debido a ser convocado para una mesa electoral, los seguros de viaje suelen cubrir otros motivos de cancelación, como citaciones judiciales, daños graves en el hogar, despido laboral, traslados obligatorios, enfermedad grave o fallecimiento de un familiar de primer grado, entre otros. También ofrecen garantías adicionales, como responsabilidad civil, protección de equipaje, asistencia sanitaria y repatriación.

Dado el panorama electoral y las posibles complicaciones para los viajeros, se está empezando a recomendar contratar un seguro de viaje con cobertura de cancelación. Esta medida proporciona tranquilidad y protección ante cualquier imprevisto que pueda surgir.