Detenida por simular el robo del móvil con violencia para que lo cubra el seguro

Presunto delito de simulación de delito. Es por lo que ha sido detenida una mujer al mentir y denunciar que le habían robado una mochila donde llevaba el móvil y las llaves de casa con violencia. Durante el mes pasado, se personó en la comisaría de Policía Nacional en Manacor, denunciando que había sido víctima de un robo con violencia perpetrado aparentemente por dos varones los cuales le abordaron por la espalda, la tiraron al suelo, aportando la denunciante un parte de asistencia facultativa.

Describió ante los agentes de Policía Nacional las características físicas y la vestimenta de los asaltantes procediendo a la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Los policías encargados de la investigación llevaron a cabo una inspección ocular del lugar donde se produjo el hecho, y citaron a la denunciante para realizar una declaración ampliatoria e indagar en el hecho.

Una vez en dependencias policiales, la denunciante es informada de la obligación legal de decir la verdad y que de ser mentira lo aportado en la denuncia podría incurrir en responsabilidad penal, a lo que se reafirma y aporta correspondiente factura del terminal telefónico sustraído, indicando acto seguido que posee seguro que cubre estas contingencias.

Los agentes, continúan con las preguntas y observan en la denunciante una actitud extraña, contestando con respuestas genéricas a las preguntas de los agentes y en un momento dado, dadas las incoherencias, la presunta víctima se derrumba y explica que la denuncia no se ajusta a la realidad, que efectivamente le sustrajeron el teléfono pero fue al descuido pero que si no existía violencia y/o intimidación, el seguro no le cubriría el robo, motivo por el que denunció un robo con violencia.

Desde la Policía Nacional aclaran en una nota de prensa que las denuncias siempre son investigadas y que se les informan a los denunciantes de las consecuencias que puede tener denunciar delitos de simulación de delito o acusaciones falsas.