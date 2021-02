Detenido por la muerte de un trabajador sin contrato que cayó de un andamio

Un hombre ha sido detenido en Moncada (Valencia) tras la muerte de un trabajador de 52 años con de ecuatoriana sin contrato que se cayó de un andamio en Alboraia. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita, el hombre fue detenido por un delito de homicidio imprudente. Inicialmente las investigaciones las llevaba a cabo la Policía Nacional pero finalmente se derivaron a la Guardia Civil al ocurrir los hechos en Alboraia, demarcación de este cuerpo de seguridad.

El incidente tuvo lugar el 12 de febrero, cuando la víctima se cayó desde un andamio a una altura de seis metros en un edificio de tres plantas en la calle Tavernes Blanques de Alboraia. Al parecer, el empleado no llevaba arnés de seguridad y estaba trabajando de forma ilegal, sin contrato, han informado las mismas fuentes.

Tras la caída, un compañero avisó a su jefe, el empresario, y trasladaron al trabajador hasta un hospital de València y supuestamente lo dejaron allí sin aportar más datos. Tardaron en llevarlo al centro sanitario así como en avisar al '112 Comunitat Valenciana', según ha podido saber Europa Press.

El sindicato CCOO anunció que iba a denunciar ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía el accidente laboral mortal para que se investiguen los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes. Manifestó en un comunicado "la repulsa total, vergüenza e indignación" ante el fallecimiento de este trabajador.

Para CCOO, el hecho de que se anteponga el miedo a la sanción por no tener al trabajador con los papeles en regla a la vida del propio trabajador "debe hacer pensar en los valores que se anteponen, en algunos casos, a los de la propia vida de los trabajadores y de las trabajadoras", afirma en el comunicado.

Los accidentes no deberían ocurrir si se cumplieran las medidas preventivas (en este caso no disponía del arnés de seguridad que podía haber evitado la caída en altura), pero el trato que se le ha dado es "el más inconcebible y deleznable que puede hacer un ser humano", añade el sindicato, que no dispone de más datos sobre las circunstancias del suceso.

La omisión de la actuación rápida en la ayuda "escapa a los adjetivos para calificar dicha actitud", continúa la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, que expone su compromiso para seguir luchando contra este tipo de situaciones y comportamientos y expresa también sus condolencias y apoyo a la familia.